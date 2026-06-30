Зареєструвати право власності на житло: що робити, якщо ви за кордоном Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Зареєструвати право власності на житло: що робити, якщо ви за кордоном

Українці, які живуть за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість через портал «Дія», не приїжджаючи в Україну.

Послуга особливо актуальна для власників житла, оформленого до 2013 року, пише czechia-online.cz.

Чи це обов’язково

Повторна реєстрація прав, які виникли до 2013 року, не є обов’язковою. Паперові документи й надалі залишаються чинними, а право власності не втрачається.

Але в умовах війни внесення даних до державного реєстру значно підвищує захист майна. Якщо документи або архіви БТІ будуть пошкоджені чи знищені, підтвердити право власності завдяки електронному запису буде набагато простіше.

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Крім того, реєстрація:

допомагає захистити майно від незаконних реєстраційних дій;

спрощує підтвердження права власності в разі судових спорів;

дозволяє відстежувати реєстраційні дії щодо нерухомості;

є необхідною умовою для отримання компенсації за програмою «єВідновлення» у разі пошкодження або знищення житла.

Реєстрація права власності через «Дію»

Онлайн-сервіс призначений насамперед для власників нерухомості, право на яку виникло до 1 січня 2013 року, тобто до запуску Державного реєстру речових прав.

Після внесення даних інформація про власника або співвласників зберігатиметься в електронному реєстрі навіть у разі втрати паперових документів.

Де доступна

Наразі дистанційна реєстрація доступна для об’єктів у більшості регіонів України, зокрема в Києві та ще 22 областях.

Водночас для житла на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій і Луганській областях, а також поблизу лінії фронту онлайн-послуга не працює. У таких випадках необхідно особисто звернутися до будь-якого ЦНАП в Україні.

Що треба

Для оформлення знадобляться:

кваліфікований електронний підпис (КЕП) або «Дія.Підпис»;

авторизація на порталі «Дія» через КЕП, «Дія.Підпис» або BankID;

документи, що підтверджують право власності;

технічний паспорт на об’єкт нерухомості.

Після авторизації потрібно вибрати послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно,

заповнити заяву,

завантажити скан-копії документів та підписати їх електронним підписом.

Терміни

Розгляд заяви займає від 5 до 35 робочих днів, після чого результат надходить на електронну пошту, а підтвердження можна завантажити через портал «Дія».

Раніше ми писали , як діяти, якщо архів БТІ знищено або перебуває в тимчасовій окупації

Якщо право власності до 2013 року було зафіксоване лише на паперах БТІ, а сам архів знищений чи перебуває на окупованій території, підтвердити право власності можна через суд.

Рішення суду у такому випадку стане підставою для внесення даних до реєстру.

У Мін’юсті радять не відкладати внесення даних до Державного реєстру прав, особливо якщо право власності оформлене до 2013 року. Послуга є безкоштовною.

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