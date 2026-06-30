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Зареєструвати право власності на житло: що робити, якщо ви за кордоном

Нерухомість
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Зареєструвати право власності на житло: що робити, якщо ви за кордоном
Зареєструвати право власності на житло: що робити, якщо ви за кордоном
Українці, які живуть за кордоном, можуть дистанційно зареєструвати право власності на нерухомість через портал «Дія», не приїжджаючи в Україну.
Послуга особливо актуальна для власників житла, оформленого до 2013 року, пише czechia-online.cz.
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Чи це обов’язково

Повторна реєстрація прав, які виникли до 2013 року, не є обов’язковою. Паперові документи й надалі залишаються чинними, а право власності не втрачається.
Але в умовах війни внесення даних до державного реєстру значно підвищує захист майна. Якщо документи або архіви БТІ будуть пошкоджені чи знищені, підтвердити право власності завдяки електронному запису буде набагато простіше.
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Крім того, реєстрація:
  • допомагає захистити майно від незаконних реєстраційних дій;
  • спрощує підтвердження права власності в разі судових спорів;
  • дозволяє відстежувати реєстраційні дії щодо нерухомості;
  • є необхідною умовою для отримання компенсації за програмою «єВідновлення» у разі пошкодження або знищення житла.

Реєстрація права власності через «Дію»

Онлайн-сервіс призначений насамперед для власників нерухомості, право на яку виникло до 1 січня 2013 року, тобто до запуску Державного реєстру речових прав.
Після внесення даних інформація про власника або співвласників зберігатиметься в електронному реєстрі навіть у разі втрати паперових документів.

Де доступна

Наразі дистанційна реєстрація доступна для об’єктів у більшості регіонів України, зокрема в Києві та ще 22 областях.
Водночас для житла на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій і Луганській областях, а також поблизу лінії фронту онлайн-послуга не працює. У таких випадках необхідно особисто звернутися до будь-якого ЦНАП в Україні.

Що треба

Для оформлення знадобляться:
  • кваліфікований електронний підпис (КЕП) або «Дія.Підпис»;
  • авторизація на порталі «Дія» через КЕП, «Дія.Підпис» або BankID;
  • документи, що підтверджують право власності;
  • технічний паспорт на об’єкт нерухомості.
Після авторизації потрібно вибрати послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно,
  • заповнити заяву,
  • завантажити скан-копії документів та підписати їх електронним підписом.

Терміни

Розгляд заяви займає від 5 до 35 робочих днів, після чого результат надходить на електронну пошту, а підтвердження можна завантажити через портал «Дія».
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Раніше ми писали, як діяти, якщо архів БТІ знищено або перебуває в тимчасовій окупації
Якщо право власності до 2013 року було зафіксоване лише на паперах БТІ, а сам архів знищений чи перебуває на окупованій території, підтвердити право власності можна через суд.
Рішення суду у такому випадку стане підставою для внесення даних до реєстру.
У Мін’юсті радять не відкладати внесення даних до Державного реєстру прав, особливо якщо право власності оформлене до 2013 року. Послуга є безкоштовною.
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомість
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