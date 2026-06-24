Коли не треба сплачувати податки з успадкованої ділянки землі (пояснення ДПС) Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Коли не треба сплачувати податки з успадкованої ділянки землі (пояснення ДПС)

В Державній Податковій службі розповіли, коли не треба сплачувати податки з успадкованої ділянки землі.

То ж якщо ви отримали земельну ділянку у спадщину та плануєте її продати, у деяких випадках дохід від такого продажу не оподатковується, пише ДПС.

Податковим кодексом України передбачено пільгу.

Податки не сплачуються, якщо одночасно виконуються дві умови:

продаж здійснюється не частіше одного разу протягом календарного року;

площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначені земельним законодавством.

Важливо

Для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад 3 роки. Тобто продати її можна одразу після оформлення права власності та за наявності підстав скористатися податковою пільгою.

Пільга поширюєтьс, на земельні ділянки:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для садівництва — до 0,12 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для присадибних ділянок — у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Приклад

Громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 тис. гривень.

Оскільки площа ділянки не перевищує встановлену норму у 2 гектари, а продаж відбувається вперше протягом року, дохід від продажу не оподатковується. Продавець отримує всю суму.

Коли податки сплачувати потрібно

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об’єкт не підпадає під дію пільги, дохід від продажу оподатковується:

податок на доходи фізичних осіб — 5%;

військовий збір — 5%.

Також варто враховувати кількість операцій з продажу нерухомості протягом року. Якщо продається вже другий об’єкт нерухомості, порядок оподаткування може відрізнятися.

ДПС рекомендує перед укладенням договору купівлі-продажу рекомендує перевірити площу земельної ділянки та умови застосування податкових пільг. Це допоможе заздалегідь визначити, чи виникне обов’язок зі сплати податків та якою буде їх сума.

Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин пояснив причини здорожчання та чи можна вважати нинішню ціну обґрунтовано. Нагадаємо, попри війну та економічні ризики, попит на сільськогосподарські ділянки в Україні не зникає, а ціни продовжують зростати. У 2026 році середня вартість гектара сягнула 75,1 тис. грн, що стало одним із найвищих показників на ринку землі.Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин пояснив причини здорожчання та чи можна вважати нинішню ціну обґрунтовано.

Коментуючи нинішній рівень цін, експерт зазначив, що він відображає реальний стан ринку та фактичні домовленості між продавцями й покупцями.

«Будь-яка ціна, яку готовий сплатити покупець і за яку готовий продати продавець, є обґрунтованою. Ми живемо в умовах ринкової економіки, цю ціну ніхто не навʼязує й не диктує. Це середня ціна по реальних транзакціях, які укладають люди й покупці ділянок», — додав він.

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