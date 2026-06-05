Чому земля в Україні дорожчає — 3 причини Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Інвестиції в землю

Попри війну та економічні ризики, попит на сільськогосподарські ділянки в Україні не зникає, а ціни продовжують зростати. У 2026 році середня вартість гектара сягнула 75,1 тис. грн, що стало одним із найвищих показників на ринку землі.

Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин в ефірі Lviv Media пояснив причини здорожчання та чи можна вважати нинішню ціну обґрунтованою.

Чому земля в Україні дорожчає навіть попри війну

За словами Мартина, на зростання вартості сільськогосподарських земель впливає одразу кілька чинників.

Насамперед аграрний сектор поступово оговтався після потрясінь 2022 року. Сільгоспвиробники адаптувалися до нових умов, налагодили логістику, знайшли альтернативні маршрути для експорту продукції та частково відновили прибутковість бізнесу.

Ще один фактор — посилення конкуренції за земельні ресурси. Через бойові дії частина аграрних підприємств перемістила діяльність у відносно безпечні регіони. Оскільки придатних для обробітку земель не стає більше, підвищений попит закономірно підштовхує ціни вгору.

Крім того, значна частина угод укладається за нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок. Вона щороку індексується відповідно до інфляції, що автоматично додає до вартості землі ще близько 8−10%.

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Чи обґрунтована ціна 75 тис. грн за гектар

Коментуючи нинішній рівень цін, експерт зазначив, що він відображає реальний стан ринку та фактичні домовленості між продавцями й покупцями.

«Будь-яка ціна, яку готовий сплатити покупець і за яку готовий продати продавець, є обґрунтованою. Ми живемо в умовах ринкової економіки, цю ціну ніхто не навʼязує й не диктує. Це середня ціна по реальних транзакціях, які укладають люди й покупці ділянок», — додав він.

Додатковим стимулом для зростання ринку став запуск другого етапу земельної реформи у 2024 році. Після цього юридичні особи отримали право напряму купувати сільськогосподарські землі.

За словами експерта, раніше компаніям доводилося залучати фізичних осіб для придбання ділянок, що створювало додаткові витрати. Після зміни правил ці кошти фактично залишаються у продавців земельних паїв.

«Ці гроші в підсумку також отримує продавець, тобто особа, яка вирішила продати ділянку», — каже Мартин.

Вартість землі в Україні у 2026 році

Як повідомляв «Опендатабот», середня ціна за гектар зараз становить 75,1 тис. грн, це на 26% більше, ніж роком раніше.

Найдорожча земля на Івано-Франківщині (в середньому 179,6 тис. грн за гектар) та на Київщині (178,2 тис. грн/га).

Найдешевша земля у прифронтових та південних регіонах:

Донеччина — 30,7 тис. грн/га,

Херсонщина — 38,5 тис. грн/га,

Миколаївщина — 44,1 тис. грн/га.

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