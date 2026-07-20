Штрафи за суборенду землі — пояснення ДПС Сьогодні 16:00 — Аграрний ринок

Штрафи за суборенду землі — пояснення ДПС

Державна податкова служба роз’яснила, чи застосовуються штрафні санкції до орендарів земель державної та комунальної власності, якщо плата за суборенду перевищує розмір орендної плати, визначеної договором оренди.

не передбачає відповідальності у вигляді штрафу за таке порушення. відомстві наголосили, що Податковий кодекс Українивідповідальності у вигляді штрафу за таке порушення.

Що передбачає законодавство

Відповідно до Податкового кодексу, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є обов’язковим платежем, який справляється на підставі укладеного договору оренди.

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Водночас Закон України «Про оренду землі» встановлює, що умови договору суборенди не можуть суперечити умовам основного договору оренди.

Крім того, частина третя статті 8 Закону визначає, що розмір плати за суборенду земель державної та комунальної власності не може перевищувати орендну плату, встановлену договором оренди.

Виняток становлять окремі випадки передачі в суборенду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають в оренді державних акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю зі 100% державною часткою, якщо така передача здійснюється на конкурентних засадах.

Чи будуть штрафувати

У ДПС звернули увагу, що чинні форми податкових декларацій з плати за землю не містять інформації про розмір плати за суборенду.

Водночас Податковий кодекс не встановлює штрафних санкцій для орендарів державних або комунальних земельних ділянок у разі, якщо плата за суборенду перевищує розмір орендної плати.

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Таким чином, хоча вимога Закону «Про оренду землі» щодо обмеження розміру суборендної плати залишається чинною, податкове законодавство не передбачає фінансової відповідальності з боку ДПС саме за таке порушення.

Про це зазначила Олександра Авраменко (Head of the European Integration Committee at UCAB (Ukrainian Agribusiness Club) в Любліні 8 липня. Раніше ми писали про виклики перед фермерами при вступі до ЄС. Сьогодні існує певне нагнітання у фермерських колах Європейського союзу щодо того, як Україна буде заходити в ЄС і як Україна буде отримувати дотації.Про це зазначила Олександра Авраменко (Head of the European Integration Committee at UCAB (Ukrainian Agribusiness Club) в Любліні 8 липня.

«Спільна аграрна політика ЄС змінюється, але водночас є багато маніпуляцій з цифрами. Коли інші держави приєднувались до ЄС, для них збільшувався розмір спільної аграрної політики. Чому завжди говорять, коли Україна приєднається, то вона обов’язково забере чиюсь частку? — запитує експертка. — Так само було коли інші країни, які приєднувались, і Польща тому свідок, в неї був перехідний період в отриманні дотацій. Це логічно, що Україна буде так само заходити в ЄС — бюджет буде збільшено».

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