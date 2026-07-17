Садівники зможуть отримати гранти до 10 тис. євро на розвиток бізнесу Сьогодні 21:31 — Аграрний ринок

Українські садівники зможуть залучити до €10 000 грантових коштів і списати до 20% залишку за кредитами завдяки новій спільній ініціативі Ощадбанку та Федерального уряду Німеччини. Програма спрямована на модернізацію малих і середніх господарств.

Про це повідомила пресслужба банку.

Ініціатива розрахована на підтримку малих та середніх господарств, які складають понад 70% усіх агровиробників країни. Агропромисловий комплекс забезпечує 17−19% валового внутрішнього продукту України та формує 41% загального експорту.

«Програма „Зелене фермерство в галузі садівництва“ дасть українським садівникам додаткові можливості для модернізації виробництва та розвитку своїх господарств», — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька. Вона також повідомила, що наразі кредитний портфель фінустанови в агросекторі перевищує 17,7 млрд грн.

У межах цієї програми українські підприємці мають можливість отримати такі види фінансової підтримки:

безповоротний грант у розмірі до €10 тис.;

компенсацію за рахунок гранту до 20% від залишку основної суми отриманого кредиту;

фінансування інвестиційних проєктів на строк до 5 років, зокрема через державну програму «Доступні кредити 5−7-9%».

Подати заявку на участь необхідно протягом 30 календарних днів з моменту офіційного старту програми. Офіційний старт програми заплановано на 22 липня 2026 року.

Проєкт фінансується та реалізується у межах міжнародної програми «Підготовка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу (PROGRESS)», що діє від імені Міжнародної кліматичної ініціативи Федерального уряду Німеччини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.