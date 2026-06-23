Перелік майна, яке не можна вилучати в рамках виконавчих дій Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Перелік майна, яке не можна вилучати в рамках виконавчих дій

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» визначений конкретний Перелік майна, яке не може бути вилучено у рамках виконавчих дій.

Мінюст нагадує , що не може бути накладено арешт і звернуто стягнення на таке майно:

Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).

Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.

Меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю.

Один холодильник на сім’ю.

Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон — на кожну особу.

Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні,

з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні,

з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.

Майно, необхідне для професійних занять боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, якщо воно є єдиним джерелом доходу таких осіб, знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги.

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Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п'ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища.

Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).

Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.

Технічні та інші засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.

Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник. Сплачуйте борги за рішеннями суду та інших органів вчасно, аби не доводити до їх примусового виконання.

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон № 4833-IX, який спрямований на підвищенн я ефективності виконання рішень, розширення цифрових інструментів у виконавчому провадженні та посилення соціального захисту громадян.

Відтепер єдине житло боржника можуть стягнути лише у разі великої заборгованості. Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат, однак тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат.

Також передбачено автоматичне зняття арештів після повного погашення боргу (для невеликих сум — до 10 мінімальних зарплат).

Окремо закон посилює захист військовослужбовців. Для них передбачено зупинення стягнень на єдине житло на період воєнного стану та ще рік після його завершення.

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