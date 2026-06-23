Коли краще перетинати кордон, щоб не «застрягнути» Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Щоб якомога скоріше проїхати кордон і не витрачати час в чергах доцільно це робити у ранкові години в будні дні.

Про це в етері Київ24 сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«У будні дні в ранкові години черг практично немає, окремі тільки пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд, але більшість мають нульову чергу. Вже ближче до обіду, вечора пасажиропотік зростає», — наголосив він.

За його словами, черги, в останні дні фіксуються зростання пасажиропотоку не тільки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а й з Угорщиною, зокрема, біля пунктів «Тиса» та «Лужанка».

Він також повідомив, що збільшилось навантаження і щодо автобусного сполучення, бо у весняні місяці кордон на виїзд перетинало 350 — 400 автобусів на добу, а вже в червні ця кількість, зокрема, цими вихідними, була на рівні 580.

«Пасажиропотік зараз є досить високим у порівнянні з весняними місяцями. В будні дні на минулому тижні відбувалося не менше за 113 тисяч перетинів кордону, коливався від 113 до 118 тисяч від понеділка до п’ятниці», — розповів Демченко.

Він додав, що за суботу і неділю пасажиропотік був значно більшим, ніж в будні. Наприклад, в суботу, 20 червня — це 130 тисяч перетинів кордону, а за неділю, 21 червня, це 136 тисяч — і це найвищий показник за червень місяць. При цьому зазначив, що весь червень перевага йде в основному на виїзд з України.

Демченко повідомив, що 50% цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де і фіксуються найбільші черги. За його словами, на кордон з Молдовою припадає близько 20%.

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