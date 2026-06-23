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Які вакансії найчастіше обирають жінки та чоловіки в Україні

Особисті фінанси
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Аналіз поданих заявок свідчить про суттєві відмінності в інтересах жінок і чоловіків до окремих професій
Аналіз поданих заявок свідчить про суттєві відмінності в інтересах жінок і чоловіків до окремих професій
За п’ять місяців 2026 року послугами Державної служби зайнятості для пошуку роботи скористалися майже 341 тис. осіб. Аналіз поданих заявок свідчить про суттєві відмінності в інтересах жінок і чоловіків до окремих професій.
Про це повідомляє пресслужба відомства.

Професії з однаковим інтересом серед жінок і чоловіків

За даними Державної служби зайнятості, приблизно однаковий рівень зацікавленості серед представників обох статей спостерігається щодо вакансій:
  • інженера;
  • техніка;
  • лікаря ветеринарної медицини;
  • інспектора поліції.
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Вакансії, на які найчастіше відгукуються жінки

Найбільший гендерний розрив за кількістю заявок від жінок зафіксовано у таких професіях:
  1. Продавець продовольчих товарів — близько 15 тис. заявок від жінок проти 286 від чоловіків.
  2. Продавець-консультант — 8,6 тис. заявок від жінок та 492 від чоловіків.
  3. Кухар — 7,9 тис. звернень від жінок проти 405 від чоловіків.
  4. Бухгалтер — 6 285 заявок від жінок та 226 від чоловіків.

Професії, де переважають чоловіки

Серед професій, на які частіше відгукуються чоловіки, найбільший розрив зафіксовано у таких категоріях:
  1. Водій автотранспортних засобів — 7,2 тис. чоловіків проти 87 жінок.
  2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — близько 2 тис. чоловіків та 42 жінки.
  3. Охоронник — 2,7 тис. заявок від чоловіків і близько 1 тис. від жінок.
  4. Машиніст (кочегар) котельної — 2,4 тис. чоловіків та 1 тис. жінок.
  5. Слюсар-ремонтник — 1,4 тис. чоловіків проти 42 жінок.
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«Професії, у яких традиційно більше працюють жінки, зокрема медична сестра, швачка, касирка, адміністраторка, відкриті для всіх кандидатів незалежно від статі, якщо вони готові пройти навчання у центрах професійно технічної освіти», — наголосили у відомстві.
А жінки, які прагнуть опанувати професії, у яких традиційно переважають чоловіки, можуть скористатися програмою навчання клієнток Служби зайнятості за експериментальним проєктом.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав, що середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн. У чоловіків — 33 798 грн, а в жінок — 24 791 грн. Різниця становить майже 10 тис. грн. Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:
  • 47,1% - мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;
  • 38,7% - фінансової та страхової діяльності;
  • 37,8% - інформації та телекомунікацій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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