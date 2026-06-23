Які вакансії найчастіше обирають жінки та чоловіки в Україні
Професії з однаковим інтересом серед жінок і чоловіків
- інженера;
- техніка;
- лікаря ветеринарної медицини;
- інспектора поліції.
Вакансії, на які найчастіше відгукуються жінки
- Продавець продовольчих товарів — близько 15 тис. заявок від жінок проти 286 від чоловіків.
- Продавець-консультант — 8,6 тис. заявок від жінок та 492 від чоловіків.
- Кухар — 7,9 тис. звернень від жінок проти 405 від чоловіків.
- Бухгалтер — 6 285 заявок від жінок та 226 від чоловіків.
Професії, де переважають чоловіки
- Водій автотранспортних засобів — 7,2 тис. чоловіків проти 87 жінок.
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — близько 2 тис. чоловіків та 42 жінки.
- Охоронник — 2,7 тис. заявок від чоловіків і близько 1 тис. від жінок.
- Машиніст (кочегар) котельної — 2,4 тис. чоловіків та 1 тис. жінок.
- Слюсар-ремонтник — 1,4 тис. чоловіків проти 42 жінок.
- 47,1% - мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;
- 38,7% - фінансової та страхової діяльності;
- 37,8% - інформації та телекомунікацій.
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