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Жінки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн менше, ніж чоловіки — дані Держстату

Особисті фінанси
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Жінки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн менше, ніж чоловіки — дані Держстату
Жінки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн менше, ніж чоловіки — дані Держстату
Як повідомляє Державна служба статистики, середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн.
У чоловіків — 33 798 грн, а в жінок — 24 791 грн. Різниця становить майже 10 тим. грн.

Де найбільший розрив

Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.
Жінки в Україні заробляють майже на 10 тис. грн менше, ніж чоловіки — дані Держстату
Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:
  • 47,1% - мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;
  • 38,7% - фінансової та страхової діяльності;
  • 37,8% - інформації та телекомунікацій.
Раніше Finance.ua писав, що більшість роботодавців не бачить різниці у зарплатних очікуваннях чоловіків та жінок. Три чверті компаній не відстежують системно питання гендерної рівності в зарплатах і переконані, що різниці в очікуваннях фінансової компенсації чоловіків і жінок немає. На рівні індивідуального найму все виглядає як справа конкретного кандидата. Але детальніші відповіді респондентів демонструють іншу логіку.
Аналітики компанії GRC.ua з’ясували, що роботодавці більш охоче наймають жінок на історично «чоловічі» позиції, проте досі існує гендерний розрив у зарплатах.
Більшість роботодавців не бачить різниці у зарплатних очікуваннях чоловіків та жінок. Лише кожна п’ята компанія фіксує гендерну нерівність у побажаннях розміру окладів. Найчастіше жінки готові працювати за зарплату, нижчу на 11−20% за аналогічний обсяг роботи чоловіків.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіДержстат
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