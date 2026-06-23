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Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ: кого та де потребують

Особисті фінанси
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Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ: кого та де потребують
Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ: кого та де потребують
На «Єдиному порталі вакансій» більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві.
Про це повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко «Інтерфакс-Україна», пише interfax.com.ua.
«Внаслідок внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу зростає попит на працівників у відносно безпечних регіонах, а на прифронтових територіях, навпаки, економічна активність скорочується. Більш за все пропозицій роботи налічується у місті Києві: 71 тис. одиниць, або третина всіх наявних вакансій», —
повідомив представник ДЦЗ.

Що в регіонах

Якщо розглянути наявність вакансій по областям, то більш за все пропозицій по роботі спостерігається:
  • у Львівській області — 22 тис. пропозицій або 10% всіх вакансій;
  • Дніпропетровській — 18 тис. або 8% всіх вакансій;
  • Київській — 16 тис. або 7% всіх вакансій;
  • Одеській -14 тис. або 6% всіх вакансій;
  • Харківській — 11 тис. або 5% всіх вакансій.
  • Найменше вакансій спостерігається у Луганській області — 207 пропозицій.

Кого шукають найчастіше

За інформацією представника ДЦЗ, «на „Єдиному порталі вакансій“ найбільше пропозицій роботи пропонується для: працівників сфери торгівлі та надання послуг».
Роботодавці шукають 17 тис продавців та майже 7 тис адміністраторів.
«Суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів у цих галузях. Досить часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники. Крім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх галузях економіки — водій, бухгалтер, юрист, економіст», — пояснив Павленко.
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Раніше Finance.ua писав, що підприємства, які ще до повномасштабної війни були нішевими виробництвами, сьогодні масштабуються, нарощують випуск продукції та борються за кваліфіковані кадри.
Окремі виробники збільшували чисельність персоналу в 8−20 разів протягом року. Водночас інженери, технологи, оператори БпЛА та зварювальники залишаються найдефіцитнішими кадрами у галузі.
Ми писали, що найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.
За матеріалами:
Finance.ua
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