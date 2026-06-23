Українці можуть отримати до 3000 гривень: кого це стосується Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати до 3000 гривень: кого це стосується

В Україні частина внутрішньо переміщених осіб отримає щомісячну грошову допомогу в розмірі 3000 гривень.

Виплати здійснюються у визначені періоди — до 15 або до 28 числа кожного місяця, залежно від графіка нарахувань, пишуть ukranews.com

Раніше застосовувався інший графік виплат із датами 3, 13 і 23 числа, однак його більше не використовують.

Розміри допомоги

Розміри виплат у 2026 році залишилися без змін.

Дорослі ВПО, які відповідають умовам програми, отримують 2000 гривень.

Для дітей та осіб з інвалідністю передбачено 3000 гривень.

Після оновлення правил окремі категорії переселенців можуть отримувати допомогу до 30 місяців від моменту оформлення. Раніше максимальний термін становив 24 місяці.

Отримувачам рекомендують перевіряти надходження коштів на банківські картки з урахуванням можливих затримок, які можуть виникати через вихідні або технічні причини. Державна програма спрямована на підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році.

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