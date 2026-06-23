Українці можуть отримати до 3000 гривень: кого це стосується

Раніше застосовувався інший графік виплат із датами 3, 13 і 23 числа, однак його більше не використовують.
Розміри допомоги
Розміри виплат у 2026 році залишилися без змін.
Дорослі ВПО, які відповідають умовам програми, отримують 2000 гривень.
Для дітей та осіб з інвалідністю передбачено 3000 гривень.
Після оновлення правил окремі категорії переселенців можуть отримувати допомогу до 30 місяців від моменту оформлення. Раніше максимальний термін становив 24 місяці.
Отримувачам рекомендують перевіряти надходження коштів на банківські картки з урахуванням можливих затримок, які можуть виникати через вихідні або технічні причини. Державна програма спрямована на підтримку людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.
Раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році.