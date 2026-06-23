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Скільки дозволів на роботу в Україні отримали іноземці з початку 2026 року

Особисті фінанси
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Скільки дозволів на роботу в Україні отримали іноземці з початку 2026 року
Скільки дозволів на роботу в Україні отримали іноземці з початку 2026 року
Регіональними підрозділами Державної служби зайнятості (ДЦЗ) з початку цього року було видано 3,8 тис дозволів іноземцям та осіб без громадянства на роботу в Україні.
Про це повідомив заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко, пише Ітерфакс-Україна.
«Для порівняння у 2021 році ДЦЗ видав 16,3 тис. дозволів, а у 2025 році було видано — 7,5 тис., станом на 1 червня 2026 року видано — 3,8 тис.», — зазначив Павленко.
За його словами, дозвіл, у залежності від категорії іноземного найманого працівника, може бути виданий зі строком дії від півроку до трьох років. «За наявності підстав, дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів».
«Державна служба зайнятості не формує міграційну політику і не залучає іноземців до роботи в Україні. Служба надає роботодавцю адміністративну послугу — оформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», — зазначив заступник директора ДЦЗ.
Раніше Finance.ua писав, що залучення 1 іноземного працівника в Україну коштує від 75 тис. до 150 тис. грн.
Міністерство економіки проводило опитування роботодавців щодо їхнього досвіду роботи з трудовими мігрантами. Як показали результати, такий досвід мають лише поодинокі компанії.
При цьому вартість залучення одного іноземного працівника становить від 75 тис. до 150 тис. грн з урахуванням послуг рекрутерів, логістики та супутніх витрат.
Натомість перенавчання громадянина України обходиться значно дешевше. «Це 20−30 тис. грн, і у вас людина, яка вже знає мову, в якої вже є житло, вона вже інтегрована всередині країни, і ви просто даєте їй необхідні знання», — сказала Марчак.
За матеріалами:
Finance.ua
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