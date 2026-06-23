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ЄСВ для ФОП у 2027 році: нові суми та строки сплати

Казна та Політика
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Мінімальний ЄСВ для підприємців зросте до 2 100 грн на місяць
Мінімальний ЄСВ для підприємців зросте до 2 100 грн на місяць
Кабінет Міністрів затвердив основні соціальні показники, які враховуватимуться під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Серед ключових показників — мінімальна заробітна плата на рівні 9 546 грн з 1 січня 2027 року. Це вплине на розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також на обов’язкові платежі фізичних осіб-підприємців.
Про це пише видання 7eminar.

Яким буде мінімальний і максимальний ЄСВ

У 2026 році максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних заробітних плат.
Оскільки цей показник не змінювався протягом останніх років, очікується, що аналогічне обмеження діятиме й у 2027 році.
У такому разі:
  • мінімальний страховий внесок становитиме 2 100,12 грн на місяць (9 546 грн x 22%);
  • максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 190 920 грн (9 546 грн x 20).

Скільки сплачуватимуть ФОПи

Для фізичних осіб-підприємців мінімальний обов’язковий платіж з ЄСВ у 2027 році може становити 2 100,12 грн на місяць.
Відповідно:
  • за квартал — 6 300,36 грн;
  • за рік — 25 201,44 грн.

Розмір ЄСВ для ФОП з 1 січня 2027 року

ПлатникТермін сплатиМінімальний страховий внесок
за місяць, грнза квартал, грн
ФОП на спрощеній системі оподаткування (1, 2 та 3 групи)До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок2 100,126 300,36
ФОП на загальній системі оподаткування2 100,126 300,36
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність2 100,126 300,36
Члени фермерського господарства2 100,126 300,36

Коли сплачувати ЄСВ у 2027 році

КварталМінімальна сума сплатиКрайній строк сплати
I6 300,36 (2 100,12 х 3)19.04.2027
II6 300,36 (2 100,12 х 3)19.07.2027
III6 300,36 (2 100,12 х 3)19.10.2027
IV6 300,36 (2 100,12 х 3)19.01.2028
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що відсутність доходу не звільняє фізичну особу-підприємця від обов’язку сплати ЄСВ. За загальним правилом, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від наявності доходу. Навіть за відсутності діяльності внесок продовжує нараховуватися.
За матеріалами:
7eminar
ФОППодаткиСтавки податківЄдиний соціальний внесок
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