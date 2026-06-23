ЄСВ для ФОП у 2027 році: нові суми та строки сплати
Яким буде мінімальний і максимальний ЄСВ
- мінімальний страховий внесок становитиме 2 100,12 грн на місяць (9 546 грн x 22%);
- максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 190 920 грн (9 546 грн x 20).
Скільки сплачуватимуть ФОПи
- за квартал — 6 300,36 грн;
- за рік — 25 201,44 грн.
Розмір ЄСВ для ФОП з 1 січня 2027 року
|Платник
|Термін сплати
|Мінімальний страховий внесок
|за місяць, грн
|за квартал, грн
|ФОП на спрощеній системі оподаткування (1, 2 та 3 групи)
|До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
|2 100,12
|6 300,36
|ФОП на загальній системі оподаткування
|2 100,12
|6 300,36
|Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
|2 100,12
|6 300,36
|Члени фермерського господарства
|2 100,12
|6 300,36
Коли сплачувати ЄСВ у 2027 році
|Квартал
|Мінімальна сума сплати
|Крайній строк сплати
|I
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.04.2027
|II
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.07.2027
|III
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.10.2027
|IV
|6 300,36 (2 100,12 х 3)
|19.01.2028
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