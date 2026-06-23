ЄСВ для ФОП у 2027 році: нові суми та строки сплати Сьогодні 17:04 — Казна та Політика

Мінімальний ЄСВ для підприємців зросте до 2 100 грн на місяць

Кабінет Міністрів затвердив основні соціальні показники, які враховуватимуться під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Серед ключових показників — мінімальна заробітна плата на рівні 9 546 грн з 1 січня 2027 року. Це вплине на розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також на обов’язкові платежі фізичних осіб-підприємців.

Про це пише видання 7eminar.

Яким буде мінімальний і максимальний ЄСВ

У 2026 році максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних заробітних плат.

Оскільки цей показник не змінювався протягом останніх років, очікується, що аналогічне обмеження діятиме й у 2027 році.

У такому разі:

мінімальний страховий внесок становитиме 2 100,12 грн на місяць (9 546 грн x 22%);

максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 190 920 грн (9 546 грн x 20).

Скільки сплачуватимуть ФОПи

Для фізичних осіб-підприємців мінімальний обов’язковий платіж з ЄСВ у 2027 році може становити 2 100,12 грн на місяць.

Відповідно:

за квартал — 6 300,36 грн;

за рік — 25 201,44 грн.

Розмір ЄСВ для ФОП з 1 січня 2027 року

Платник Термін сплати Мінімальний страховий внесок за місяць, грн за квартал, грн ФОП на спрощеній системі оподаткування (1, 2 та 3 групи) До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок 2 100,12 6 300,36 ФОП на загальній системі оподаткування 2 100,12 6 300,36 Особи, які провадять незалежну професійну діяльність 2 100,12 6 300,36 Члени фермерського господарства 2 100,12 6 300,36

Коли сплачувати ЄСВ у 2027 році

Квартал Мінімальна сума сплати Крайній строк сплати I 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.04.2027 II 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.07.2027 III 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.10.2027 IV 6 300,36 (2 100,12 х 3) 19.01.2028

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що відсутність доходу не звільняє фізичну особу-підприємця від обов’язку сплати ЄСВ. За загальним правилом, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від наявності доходу. Навіть за відсутності діяльності внесок продовжує нараховуватися.

7eminar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.