Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету

Майже 2,3 млрд грн додаткової дотації спрямують із державного бюджету місцевим бюджетам територій, які постраждали від війни. Кошти мають допомогти громадам покрити першочергові видатки, зокрема забезпечити виплату зарплат працівникам бюджетної сфери.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, пише Міністерство фінансів.

Хто отримає додаткові кошти

Дотацію розподілять між 179 бюджетами територіальних громад та 5 обласними бюджетами. Йдеться про громади на територіях можливих і активних бойових дій, а також інші території, які зазнали негативного впливу через повномасштабну війну.

Найбільші суми передбачені для:

Харківської області — 627,2 млн грн;

Запорізької — 520,1 млн грн;

Донецької — 409,6 млн грн;

Дніпропетровської — 314,8 млн грн;

Сумської — 206,8 млн грн;

Одеської — 104,1 млн грн;

Херсонської — 39,1 млн грн;

Чернігівської — 33,5 млн грн;

Миколаївської — 12,3 млн грн;

Луганської — 6,1 млн грн.

Як визначали розмір дотації

Розподіл коштів провели з урахуванням виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2026 року.

При розрахунках враховували фактичні надходження від податку на доходи фізичних осіб, податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку. Для обласних бюджетів також враховували надходження податку на прибуток підприємств.

Механізм має зменшити різницю у фінансових можливостях громад і забезпечити фінансування першочергових потреб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.