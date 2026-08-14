0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету

Казна та Політика
27
Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету
Громади прифронтових регіонів отримають майже 2,3 млрд грн з держбюджету
Майже 2,3 млрд грн додаткової дотації спрямують із державного бюджету місцевим бюджетам територій, які постраждали від війни. Кошти мають допомогти громадам покрити першочергові видатки, зокрема забезпечити виплату зарплат працівникам бюджетної сфери.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, пише Міністерство фінансів.

Хто отримає додаткові кошти

Дотацію розподілять між 179 бюджетами територіальних громад та 5 обласними бюджетами. Йдеться про громади на територіях можливих і активних бойових дій, а також інші території, які зазнали негативного впливу через повномасштабну війну.
Найбільші суми передбачені для:
  • Харківської області — 627,2 млн грн;
  • Запорізької — 520,1 млн грн;
  • Донецької — 409,6 млн грн;
  • Дніпропетровської — 314,8 млн грн;
  • Сумської — 206,8 млн грн;
  • Одеської — 104,1 млн грн;
  • Херсонської — 39,1 млн грн;
  • Чернігівської — 33,5 млн грн;
  • Миколаївської — 12,3 млн грн;
  • Луганської — 6,1 млн грн.
Читайте також

Як визначали розмір дотації

Розподіл коштів провели з урахуванням виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2026 року.
При розрахунках враховували фактичні надходження від податку на доходи фізичних осіб, податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку. Для обласних бюджетів також враховували надходження податку на прибуток підприємств.
Механізм має зменшити різницю у фінансових можливостях громад і забезпечити фінансування першочергових потреб.
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems