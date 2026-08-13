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Хто ще може отримати 6500 гривень «зимової підтримки»: як це зробити

Особисті фінанси
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Хто ще може отримати 6500 гривень «зимової підтримки»: як це зробити
Хто ще може отримати 6500 гривень «зимової підтримки»: як це зробити
Деякі українці, які мали право на отримання допомоги в межах програми «Зимова підтримка» у період зими 2025/2026, так і не отримали кошти.
Допомогу було призначено, однак її виплата не відбулася.
Для врегулювання цієї ситуації Кабімін постановою від 8 липня 2026 року № 877 вніс чергові зміни до законодавства, пояснює «Юридичний порадник».

Про що йдеться

Йдеться не про новий вид допомоги, а про виплату людям, які вже мали право на неї у 2025 році, але не отримали кошти через завершення бюджетного року.
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Розмір

Нагадаємо, що розмір цієї допомоги становить 6500 грн. Вона передбачена для найбільш вразливих категорій населення:
  • діти, над якими встановлено опіку або піклування;
  • діти з інвалідністю, які проживають у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;
  • діти з малозабезпечених сімей;
  • діти та особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • одинокі пенсіонери.

Як отримати допомогу зараз

Пенсійний фонд України має самостійно сформувати перелік отримувачів допомоги та подати до Мінсоцполітики інформацію про потребу у фінансуванні. Повторно звертатися або подавати заяву не потрібно.
Якщо спеціальний рахунок не було відкрито раніше, територіальний орган ПФУ самостійно звернеться до уповноваженого банку для його відкриття без додаткових заяв від людини. Після цього отримувачу потрібно буде лише укласти договір банківського рахунку.
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Якщо після відкриття спеціального рахунку протягом 6 місяців не буде укладено договір із банком, банк повідомить про це ПФУ.
Це може стати підставою для припинення подальших дій щодо перерахування коштів.
Таким чином, якщо вам уже призначили допомогу у 2025 році, але ви її не отримали, повторно звертатися до ПФУ не потрібно. Водночас, якщо спеціальний рахунок буде відкрито автоматично, не забудьте вчасно укласти договір з уповноваженим банком.
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Раніше ми писали, що виплати одноразової допомоги в розмірі 6 500 грн для найбільш вразливих категорій громадян будуть здійснені у повному обсязі, незважаючи на тимчасові затримки. Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Затримка платежів повʼязана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Загальна потреба становить майже 330 млн грн, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі", — зауважила вона.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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