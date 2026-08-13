Реєстрація ТОВ через «Дію»: названо 5 помилок, які можуть стати причиною відмови Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Реєстрація бізнесу через «Дію»

Онлайн-реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) через портал «Дія» дає змогу оформити бізнес без особистого відвідування державного реєстратора. Водночас під час подання документів заявники припускаються типових помилок, які можуть стати причиною відмови в державній реєстрації.

Про це повідомляє Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Неповна копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника

У відповідних випадках під час реєстрації ТОВ необхідно надати копії всіх сторінок паспорта кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Така вимога передбачена інформацією на порталі «Дія».

На практиці заявники іноді завантажують лише сторінки паспорта з основними персональними даними або кілька сторінок із відмітками.

Сторінки одного документа завантажують окремими файлами

Поширеною технічною помилкою є завантаження сканованих сторінок одного документа окремими файлами.

Якщо документ складається з кількох аркушів, перед завантаженням необхідно перевірити вимоги конкретної електронної послуги та сформувати документи відповідно до встановленого формату.

Особливу увагу слід звернути на те, щоб система сприймала всі сторінки документа як єдиний документ, а не як набір окремих документів.

У заяві та рішенні вказані різні адреси

У документах, які подаються для державної реєстрації, персональні дані засновників мають бути узгодженими.

Зокрема, трапляються випадки, коли у заяві про державну реєстрацію зазначена адреса засновника, яка не збігається з адресою, вказаною щодо нього в рішенні.

У документах не визначено керівника ТОВ

Ще одна типова помилка — відсутність у рішенні засновника або документах, що подаються для реєстрації, належного рішення щодо керівника юридичної особи.

Якщо під час створення ТОВ необхідно призначити керівника, відповідне рішення має бути належним чином оформлене та узгоджене з відомостями, зазначеними в заяві про державну реєстрацію.

Неправильний вибір модельного статуту

Під час реєстрації ТОВ через «Дію» заявник може обрати модельний статут. Перед цим необхідно переконатися, що конкретний спосіб створення та умови діяльності товариства відповідають вимогам для застосування модельного статуту.

Навіть незначна невідповідність у даних або неповний пакет документів можуть призвести до того, що заява не пройде перевірку та стане підставою для відмови в державній реєстрації.

Тому уважна перевірка документів до моменту їх підписання та подання допоможе уникнути зайвих затримок і швидше розпочати господарську діяльність.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Опендатабот писав , що в 2026 році українці частіше відкривають власну справу, ніж закривають її. За перші два квартали чистий приріст становив 39 214 ФОПів, а кількість закриттів скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком.

За перші два квартали 2026 року в Україні зареєстрували 141 472 нові ФОПи, тоді як діяльність припинили 102 258 підприємців. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість нових реєстрацій майже не змінилася, однак закриттів стало на 36% менше.

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