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Українці активніше відкривають бізнес: у яких сферах найбільше нових ФОПів

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ФОП
ФОП
У 2026 році українці частіше відкривають власну справу, ніж закривають її. За перші два квартали чистий приріст становив 39 214 ФОПів, а кількість закриттів скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком.
Про це повідомляє Опендатабот.
За перші два квартали 2026 року в Україні зареєстрували 141 472 нові ФОПи, тоді як діяльність припинили 102 258 підприємців. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість нових реєстрацій майже не змінилася, однак закриттів стало на 36% менше.
Українці активніше відкривають бізнес: у яких сферах найбільше нових ФОПів

У яких сферах відкривають найбільше нових ФОПів

Найбільший чистий приріст підприємців зафіксували у сфері освіти — тут з’явилося на 3 902 ФОПи більше, ніж припинили діяльність.
До лідерів також увійшли:
  • роздрібна торгівля — +3 596;
  • поштова та кур’єрська діяльність — +2 558;
  • операції з нерухомістю — +2 504;
  • оптова торгівля — +2 391.
Водночас найбільше скоротилася кількість підприємців, які займаються ремонтом комп’ютерів та обладнання — на 365 ФОПів. Невелике зменшення також зафіксували у сфері охоронних послуг (-35), телекомунікацій (-22), збирання відходів (-19) та оброблення деревини (-17).
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Які регіони стали лідерами

Найбільший приріст кількості ФОПів зафіксували у Києві, де чисте збільшення становило 5 058 підприємців.
До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська область (+4 284), Львівська область (+4 254), Київська область (+3 756) та Одеська область (+2 955).
Українці активніше відкривають бізнес: у яких сферах найбільше нових ФОПів
Водночас скорочення кількості підприємців спостерігалося лише у трьох прифронтових та тимчасово окупованих регіонах — Донецькій (-569), Херсонській (-293) та Луганській (-93) областях. У всіх інших регіонах кількість малих і середніх бізнесів продовжила зростати.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
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