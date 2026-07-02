Українці активніше відкривають бізнес: у яких сферах найбільше нових ФОПів Сьогодні 13:05

ФОП

У 2026 році українці частіше відкривають власну справу, ніж закривають її. За перші два квартали чистий приріст становив 39 214 ФОПів, а кількість закриттів скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Опендатабот

За перші два квартали 2026 року в Україні зареєстрували 141 472 нові ФОПи, тоді як діяльність припинили 102 258 підприємців. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість нових реєстрацій майже не змінилася, однак закриттів стало на 36% менше.

У яких сферах відкривають найбільше нових ФОПів

Найбільший чистий приріст підприємців зафіксували у сфері освіти — тут з’явилося на 3 902 ФОПи більше, ніж припинили діяльність.

До лідерів також увійшли:

роздрібна торгівля — +3 596;

поштова та кур’єрська діяльність — +2 558;

операції з нерухомістю — +2 504;

оптова торгівля — +2 391.

Водночас найбільше скоротилася кількість підприємців, які займаються ремонтом комп’ютерів та обладнання — на 365 ФОПів. Невелике зменшення також зафіксували у сфері охоронних послуг (-35), телекомунікацій (-22), збирання відходів (-19) та оброблення деревини (-17).

Які регіони стали лідерами

Найбільший приріст кількості ФОПів зафіксували у Києві, де чисте збільшення становило 5 058 підприємців.

До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська область (+4 284), Львівська область (+4 254), Київська область (+3 756) та Одеська область (+2 955).

Водночас скорочення кількості підприємців спостерігалося лише у трьох прифронтових та тимчасово окупованих регіонах — Донецькій (-569), Херсонській (-293) та Луганській (-93) областях. У всіх інших регіонах кількість малих і середніх бізнесів продовжила зростати.

Раніше ми повідомляли , що у 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.

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