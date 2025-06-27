Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають — Finance.ua

Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають Сьогодні 08:17 — Особисті фінанси

Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають

У 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.

Про це свідчить аналітика YC. Market, надана Finance.ua.

Активність жінок у підприємництві в Україні зростає ще з 2020 року. За даними дослідження, за останні п’ять років кількість ФОП-жінок збільшилась на 22,5%. Все більше українок розпочинають власну справу у відповідь на виклики війни, переїзду, пошуку фінансової незалежності чи нових життєвих обставин.

Регіони, де жінки найактивніше відкривають бізнес

Найбільше жінок-ФОП зареєстровано у таких регіонах:

Київ — 131,5 тис.;

Дніпропетровська область — 83,5 тис.;

Одеська область — 71,4 тис.;

Харківська область — 71,3 тис.;

Львівська область — 73,1 тис.

Найвища частка жінок серед підприємців — у таких областях:

Хмельницька — 53%;

Волинська — 50,6%;

Кіровоградська — 50,5%.

Сфери, де зростає жіночий бізнес

Жінки найчастіше відкривають ФОПи у сферах, які традиційно залишаються популярними серед підприємиць:

б’юті та wellness — до 94% таких ФОПів належать жінкам;

освіта та дитячі студії — понад 76%;

медицина, стоматологія, психологія — понад 60%;

бухгалтерія, консалтинг, маркетинг, страхування — від 58% до 86%.

Найактивніше зростає кількість ФОПів у сфері краси — жінки надають послуги візажу, догляду, масажу, косметології. Популярним напрямом також залишається освіта — зокрема онлайн-школи, курси іноземних мов та програми розвитку для дітей.

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Окрема хвиля — це підприємиці, які працюють у сфері консалтингу: юридичного, психологічного, фінансового або кар’єрного коучингу.

У 2024−2025 простежується ще один напрям — харчові бізнеси: кейтеринг, домашні кухні, кондитерські вироби, фермерські товари.

Також великий потенціал має крафтове виробництво — відкриваються жіночі ФОПи, які просувають локальні бренди, hand-made-продукцію (одяг, прикраси, декор).

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