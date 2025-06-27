Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають — Finance.ua
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Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають

Особисті фінанси
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Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають
Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають
У 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.
Про це свідчить аналітика YC. Market, надана Finance.ua.
Активність жінок у підприємництві в Україні зростає ще з 2020 року. За даними дослідження, за останні п’ять років кількість ФОП-жінок збільшилась на 22,5%. Все більше українок розпочинають власну справу у відповідь на виклики війни, переїзду, пошуку фінансової незалежності чи нових життєвих обставин.

Регіони, де жінки найактивніше відкривають бізнес

Найбільше жінок-ФОП зареєстровано у таких регіонах:
  • Київ — 131,5 тис.;
  • Дніпропетровська область — 83,5 тис.;
  • Одеська область — 71,4 тис.;
  • Харківська область — 71,3 тис.;
  • Львівська область — 73,1 тис.
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Найвища частка жінок серед підприємців — у таких областях:
  • Хмельницька — 53%;
  • Волинська — 50,6%;
  • Кіровоградська — 50,5%.
Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають

Сфери, де зростає жіночий бізнес

Жінки найчастіше відкривають ФОПи у сферах, які традиційно залишаються популярними серед підприємиць:
  • б’юті та wellness — до 94% таких ФОПів належать жінкам;
  • освіта та дитячі студії — понад 76%;
  • медицина, стоматологія, психологія — понад 60%;
  • бухгалтерія, консалтинг, маркетинг, страхування — від 58% до 86%.
Найактивніше зростає кількість ФОПів у сфері краси — жінки надають послуги візажу, догляду, масажу, косметології. Популярним напрямом також залишається освіта — зокрема онлайн-школи, курси іноземних мов та програми розвитку для дітей.

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Окрема хвиля — це підприємиці, які працюють у сфері консалтингу: юридичного, психологічного, фінансового або кар’єрного коучингу.
У 2024−2025 простежується ще один напрям — харчові бізнеси: кейтеринг, домашні кухні, кондитерські вироби, фермерські товари.
Також великий потенціал має крафтове виробництво — відкриваються жіночі ФОПи, які просувають локальні бренди, hand-made-продукцію (одяг, прикраси, декор).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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