Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають — Finance.ua

Кожен другий ФОП в Україні відкриває жінка: які напрямки обирають
У 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка.
Про це свідчить аналітика YC. Market, надана Finance.ua.
Активність жінок у підприємництві в Україні зростає ще з 2020 року. За даними дослідження, за останні п’ять років кількість ФОП-жінок збільшилась на 22,5%. Все більше українок розпочинають власну справу у відповідь на виклики війни, переїзду, пошуку фінансової незалежності чи нових життєвих обставин.
Регіони, де жінки найактивніше відкривають бізнес
Найбільше жінок-ФОП зареєстровано у таких регіонах:
- Київ — 131,5 тис.;
- Дніпропетровська область — 83,5 тис.;
- Одеська область — 71,4 тис.;
- Харківська область — 71,3 тис.;
- Львівська область — 73,1 тис.
Найвища частка жінок серед підприємців — у таких областях:
- Хмельницька — 53%;
- Волинська — 50,6%;
- Кіровоградська — 50,5%.
Сфери, де зростає жіночий бізнес
Жінки найчастіше відкривають ФОПи у сферах, які традиційно залишаються популярними серед підприємиць:
- б’юті та wellness — до 94% таких ФОПів належать жінкам;
- освіта та дитячі студії — понад 76%;
- медицина, стоматологія, психологія — понад 60%;
- бухгалтерія, консалтинг, маркетинг, страхування — від 58% до 86%.
Найактивніше зростає кількість ФОПів у сфері краси — жінки надають послуги візажу, догляду, масажу, косметології. Популярним напрямом також залишається освіта — зокрема онлайн-школи, курси іноземних мов та програми розвитку для дітей.
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Окрема хвиля — це підприємиці, які працюють у сфері консалтингу: юридичного, психологічного, фінансового або кар’єрного коучингу.
У 2024−2025 простежується ще один напрям — харчові бізнеси: кейтеринг, домашні кухні, кондитерські вироби, фермерські товари.
Також великий потенціал має крафтове виробництво — відкриваються жіночі ФОПи, які просувають локальні бренди, hand-made-продукцію (одяг, прикраси, декор).
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