0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податковий борг: як перевірити стан розрахунків з бюджетом онлайн

Особисті фінанси
57
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Податковий борг: як перевірити стан розрахунків з бюджетом онлайн
Податковий борг: як перевірити стан розрахунків з бюджетом онлайн
Своєчасна сплата податків та контроль за станом розрахунків з бюджетом допомагають уникнути неприємних наслідків, пов’язаних із виникненням податкового боргу.
Про це нагадали в ДПС у Хмельницькій області.
Перевірити наявність податкових зобов’язань або боргу можна швидко та зручно, не відвідуючи податкову службу.

Як це зробити

За допомогою цих сервісів платники можуть у будь-який час перевірити стан розрахунків з бюджетом, переглянути нарахування та своєчасно сплатити податкові зобов’язання:
  • Електронний кабінет платника;
  • мобільний застосунок «Моя податкова».
Податковий борг може стати підставою для застосування заходів примусового стягнення.
Відповідно до вимог чинного законодавства, стягнення податкового боргу здійснюється органами державної виконавчої служби згідно із Законом України «Про виконавче провадження».
Читайте також
У межах виконавчого провадження до боржника можуть бути застосовані такі заходи:
  • арешт банківських рахунків та платіжних карток;
  • примусове списання коштів у рахунок погашення боргу;
  • арешт рухомого майна, зокрема транспортних засобів, побутової техніки та іншого цінного майна;
  • арешт нерухомого майна, що належить боржнику на праві власності.
Крім того, законодавством передбачена можливість застосування до боржників тимчасових обмежень у праві виїзду за межі України.
Джерелом погашення податкового боргу фізичних осіб є їхнє особисте майно.
Читайте також
Саме тому своєчасне виконання податкових зобов’язань є не лише обов’язком громадянина, а й способом убезпечити себе від додаткових фінансових витрат та обмежень.
«Регулярна перевірка стану розрахунків з бюджетом через електронні сервіси ДПС дозволяє вчасно виявити нарахування, уникнути накопичення заборгованості та запобігти застосуванню заходів примусового стягнення" — пише ДПС.
До речі, ми підготували статтю про податкове навантаження на компанії: в Україні та за кордоном. Частина 2
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДПС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems