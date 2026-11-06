Податковий борг: як перевірити стан розрахунків з бюджетом онлайн

Своєчасна сплата податків та контроль за станом розрахунків з бюджетом допомагають уникнути неприємних наслідків, пов’язаних із виникненням податкового боргу.

Про це нагадали в ДПС у Хмельницькій області.

Перевірити наявність податкових зобов’язань або боргу можна швидко та зручно, не відвідуючи податкову службу.

Як це зробити

За допомогою цих сервісів платники можуть у будь-який час перевірити стан розрахунків з бюджетом, переглянути нарахування та своєчасно сплатити податкові зобов’язання:

Електронний кабінет платника;

мобільний застосунок «Моя податкова».

Податковий борг може стати підставою для застосування заходів примусового стягнення.

Відповідно до вимог чинного законодавства, стягнення податкового боргу здійснюється органами державної виконавчої служби згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

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У межах виконавчого провадження до боржника можуть бути застосовані такі заходи:

арешт банківських рахунків та платіжних карток;

примусове списання коштів у рахунок погашення боргу;

арешт рухомого майна, зокрема транспортних засобів, побутової техніки та іншого цінного майна;

арешт нерухомого майна, що належить боржнику на праві власності.

Крім того, законодавством передбачена можливість застосування до боржників тимчасових обмежень у праві виїзду за межі України.

Джерелом погашення податкового боргу фізичних осіб є їхнє особисте майно.

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Саме тому своєчасне виконання податкових зобов’язань є не лише обов’язком громадянина, а й способом убезпечити себе від додаткових фінансових витрат та обмежень.