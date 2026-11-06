Компенсація за пошкоджене та знищене житло: які механізми відшкодування доступні постраждалим

Держава дає можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло за встановленими умовами, тоді як міжнародний спрямований на облік заяв і доказів щодо різних видів збитків, втрат та шкоди для їх подальшого розгляду й визначення компенсацій.

Про це пише Мінюст , ми вибрали основне.

Державна компенсація за пошкоджене та знищене житло

Право на отримання компенсації мають громадяни України, які є власниками або співвласниками відповідних об’єктів нерухомості, за дотримання встановлених законодавством умов та обмежень.

Йдеться насамперед про квартири, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки, які зазнали руйнувань унаслідок збройної агресії російської федерації починаючи з 24 лютого 2022 року.

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

Що треба зробити

Для отримання компенсації за належне заявнику житло необхідно перевірити наявність відомостей про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та за потреби забезпечити їх внесення.

Сума компенсації

Законодавство передбачає різні форми компенсації залежно від характеру пошкоджень.

Інфографіка створена finance.ua за допомогою ШІ

Куди зараховують кошти

Кошти для проведення ремонту зараховуються на спеціальний рахунок «єВідновлення», відкритий в одному з банків-партнерів програми.

Перелік таких банків доступний на порталі «Дія» під час подання заяви та на офіційному сайті програми єВідновлення.

Відкрити картку можна як онлайн через застосунок партнерського банку, так і безпосередньо в його відділенні.

Терміни використання допомоги

Отриману компенсацію необхідно використати протягом установленого строку.

Для виплат у розмірі до 200 тисяч гривень — протягом 12 місяців із дня зарахування коштів.

Якщо розмір компенсації перевищує 200 тисяч гривень, використати кошти необхідно протягом 18 місяців, при цьому перший транш має бути використаний не пізніше ніж через 12 місяців із дати його отримання.

Якщо житло було визнане знищеним

Власник може скористатися механізмом житлового сертифіката для придбання нового житла або отримати грошову компенсацію для відбудови житлового будинку на власній земельній ділянці.

Алгоритм подачі заяви є аналогічним. Сертифікат діє протягом 5 років з моменту отримання.

Першим етапом є подання інформаційного повідомлення про пошкоджене або знищене майно через портал або застосунок «Дія» чи ЦНАП.

У повідомленні необхідно вказати відомості про об’єкт, за наявності додати фотографії, надати опис пошкоджень та зазначити контактні дані. Після опрацювання запиту спеціальна комісія встановлює факт збитків та визначає розмір допомоги.

Інші джерела підтримки

Також може надаватися й місцева матеріальна допомога — дізнатися про наявні регіональні програми та їхні умови можна в органах місцевого самоврядування (виконавчих комітетах міських, селищних чи сільських рад) або місцевому ЦНАПі.

Також підтримку на місцях можуть надавати неурядові громадські та міжнародні організації.

Чому варто звертатися і за програмою «єВідновлення», і до міжнародного Реєстру збитків

На практиці програма «єВідновлення» та міжнародний Реєстр збитків виконують різні функції.

«єВідновлення» дозволяє отримати передбачену державою компенсацію для ремонту або відновлення житла за чинною програмою.

Подання заяви до Реєстру дає можливість заявити вимоги про відшкодування завданої агресією рф шкоди й подати докази для подальшого розгляду міжнародним компенсаційним механізмом.