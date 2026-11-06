93% фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу
Криза
- Фінансова стагнація: Лише 28,6% фахівців повідомили про підвищення зарплати останнім часом. У 42,9% оплата залишилася без змін, а ще у 28,6% — скоротилася.
- Безкомпромісність очікувань: Попри складнощі, 64,3% працівників категорично не готові знижувати свої зарплатні очікування при переході на нове місце.
- Ключові критерії вибору: При пошуку нової роботи фахівці орієнтуються на базові потреби стабільності: 85,7% звертають увагу на розмір зарплати, 78,6% — на офіційне працевлаштування, а 50% — на здорові стосунки в колективі.
- Бажання залишитись в країні, але змінити фах: Позитивним сигналом є те, що 85,7% планують залишитися в Україні. Проте вони налаштовані знайти іншого роботодавця, а абсолютна більшість із них готова навіть повністю змінити кваліфікацію.
Висновки
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