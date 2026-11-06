93% фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу

Державні установи та некомерційні організації ризикують втратити професіоналів із багаторічним досвідом.

Про це йдеться в дослідженнв «Барометр ринку праці 2025» від експертно-аналітичного центру GRC.UA , яке свідчить про високий ризик відтоку досвідчених кадрів із державного та некомерційного секторів.

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Серед опитаних працівників цієї сфери 92,9% уже шукають або планують шукати нову роботу, а 78,6% більшою чи меншою мірою незадоволені нинішнім місцем роботи.

Для 57,1% проблемою залишається пошук роботи з гідною оплатою. Водночас 85,7% готові здобувати нову професію, хоча стільки ж респондентів уже мають понад десять років досвіду.

Криза

Аналіз цільового зрізу демонструє глибоку структурну кризу в утриманні персоналу, яка базується на кількох факторах:

Фінансова стагнація: Лише 28,6% фахівців повідомили про підвищення зарплати останнім часом. У 42,9% оплата залишилася без змін, а ще у 28,6% — скоротилася.

Лише 28,6% фахівців повідомили про підвищення зарплати останнім часом. У 42,9% оплата залишилася без змін, а ще у 28,6% — скоротилася. Безкомпромісність очікувань: Попри складнощі, 64,3% працівників категорично не готові знижувати свої зарплатні очікування при переході на нове місце.

Попри складнощі, 64,3% працівників категорично не готові знижувати свої зарплатні очікування при переході на нове місце. Ключові критерії вибору: При пошуку нової роботи фахівці орієнтуються на базові потреби стабільності: 85,7% звертають увагу на розмір зарплати, 78,6% — на офіційне працевлаштування, а 50% — на здорові стосунки в колективі.

При пошуку нової роботи фахівці орієнтуються на базові потреби стабільності: 85,7% звертають увагу на розмір зарплати, 78,6% — на офіційне працевлаштування, а 50% — на здорові стосунки в колективі. Бажання залишитись в країні, але змінити фах: Позитивним сигналом є те, що 85,7% планують залишитися в Україні. Проте вони налаштовані знайти іншого роботодавця, а абсолютна більшість із них готова навіть повністю змінити кваліфікацію.

Висновки

Ці цифри є тривожним сигналом для державного апарату та громадського сектору. Висока готовність до радикальної перекваліфікації означає, що соціальна сфера може безповоротно втратити експертизу.

Замінити фахівців, 85,7% з яких віддали професії понад 10 років свого життя, в умовах загального кадрового голоду буде вкрай складно.

Раніше ми писали , про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості. Люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.