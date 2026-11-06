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93% фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу

Особисті фінанси
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93% фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу
93% фахівців держсектору та неурядових організацій планують змінити роботу
Державні установи та некомерційні організації ризикують втратити професіоналів із багаторічним досвідом.
Про це йдеться в дослідженнв «Барометр ринку праці 2025» від експертно-аналітичного центру GRC.UA, яке свідчить про високий ризик відтоку досвідчених кадрів із державного та некомерційного секторів.
Серед опитаних працівників цієї сфери 92,9% уже шукають або планують шукати нову роботу, а 78,6% більшою чи меншою мірою незадоволені нинішнім місцем роботи.
Для 57,1% проблемою залишається пошук роботи з гідною оплатою. Водночас 85,7% готові здобувати нову професію, хоча стільки ж респондентів уже мають понад десять років досвіду.

Криза

Аналіз цільового зрізу демонструє глибоку структурну кризу в утриманні персоналу, яка базується на кількох факторах:
  • Фінансова стагнація: Лише 28,6% фахівців повідомили про підвищення зарплати останнім часом. У 42,9% оплата залишилася без змін, а ще у 28,6% — скоротилася.
  • Безкомпромісність очікувань: Попри складнощі, 64,3% працівників категорично не готові знижувати свої зарплатні очікування при переході на нове місце.
  • Ключові критерії вибору: При пошуку нової роботи фахівці орієнтуються на базові потреби стабільності: 85,7% звертають увагу на розмір зарплати, 78,6% — на офіційне працевлаштування, а 50% — на здорові стосунки в колективі.
  • Бажання залишитись в країні, але змінити фах: Позитивним сигналом є те, що 85,7% планують залишитися в Україні. Проте вони налаштовані знайти іншого роботодавця, а абсолютна більшість із них готова навіть повністю змінити кваліфікацію.
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Висновки

Ці цифри є тривожним сигналом для державного апарату та громадського сектору. Висока готовність до радикальної перекваліфікації означає, що соціальна сфера може безповоротно втратити експертизу.
Замінити фахівців, 85,7% з яких віддали професії понад 10 років свого життя, в умовах загального кадрового голоду буде вкрай складно.
Раніше ми писали, про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості. Люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.
Також йшлося про те, що пропонують для ВПО та ветеранів. Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — ми охопили усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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