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Робота, переїзд, доходи: про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості

Особисті фінанси
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Жінка працює за ноутбуком
Жінка працює за ноутбуком, Фото: magnific
Люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.
Про це повідомили у Донецькій службі зайнятості.

Про що потрібно повідомляти

Фахівці зазначають, протягом трьох робочих днів з моменту виникнення відповідних змін безробітній повинен повідомити про них карʼєрного радника.
Зокрема, йдеться про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Службу зайнятості потрібно поінформувати навіть у разі тимчасового працевлаштування.
Також необхідно повідомляти про зміну особистих даних — місця проживання, номера телефону, електронної пошти, прізвища чи інших паспортних даних.
Окрім того, варто інформувати про зміну місця перебування (переїзд в інше місто чи країну). Якщо ви плануєте виїхати за кордон, про це потрібно повідомити не пізніше ніж за три робочі дні до перетину кордону.
Про які ще обставини потрібно повідомляти:
  • отримання будь-яких доходів, які можуть впливати на виплати;
  • зміни у стані здоров’я, якщо вони впливають на можливість працювати, а також про оформлення лікарняного;
  • вступ до закладу освіти на денну або дуальну форму навчання;
  • отримання пенсії;
  • призов або вступ на військову службу;
  • будь-які інші зміни, що можуть вплинути на статус безробітного.
Якщо вчасно не повідомити про зміни, це може призвести до негативних наслідків.
Зокрема, людина втратить статус безробітного, виплати припинять, а вже отримані кошти потрібно буде повернути.
Раніше Finance.ua писав, що атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.
Також ми зазначали, що українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
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