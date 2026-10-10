Робота, переїзд, доходи: про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості

Люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.
Також необхідно повідомляти про зміну особистих даних — місця проживання, номера телефону, електронної пошти, прізвища чи інших паспортних даних.
Окрім того, варто інформувати про зміну місця перебування (переїзд в інше місто чи країну). Якщо ви плануєте виїхати за кордон, про це потрібно повідомити не пізніше ніж за три робочі дні до перетину кордону.
Про які ще обставини потрібно повідомляти:
отримання будь-яких доходів, які можуть впливати на виплати;
зміни у стані здоров’я, якщо вони впливають на можливість працювати, а також про оформлення лікарняного;
вступ до закладу освіти на денну або дуальну форму навчання;
отримання пенсії;
призов або вступ на військову службу;
будь-які інші зміни, що можуть вплинути на статус безробітного.
Якщо вчасно не повідомити про зміни, це може призвести до негативних наслідків.
Зокрема, людина втратить статус безробітного, виплати припинять, а вже отримані кошти потрібно буде повернути.
Раніше Finance.ua писав, що атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.
Також ми зазначали, що українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.