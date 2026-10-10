Робота, переїзд, доходи: про що безробітні мають повідомляти Службу зайнятості

Люди, які перебувають на обліку в Службі занятості як безробітні, повинні повідомляти кар’єрного радника про обставини, що можуть вплинути на їхній статус або право на отримання допомоги. Несвоєчасне інформування може мати фінансові наслідки.

Про це повідомили у Донецькій службі зайнятості.

Про що потрібно повідомляти

Фахівці зазначають, протягом трьох робочих днів з моменту виникнення відповідних змін безробітній повинен повідомити про них карʼєрного радника.

Зокрема, йдеться про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Службу зайнятості потрібно поінформувати навіть у разі тимчасового працевлаштування.

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Також необхідно повідомляти про зміну особистих даних — місця проживання, номера телефону, електронної пошти, прізвища чи інших паспортних даних.

Окрім того, варто інформувати про зміну місця перебування (переїзд в інше місто чи країну). Якщо ви плануєте виїхати за кордон, про це потрібно повідомити не пізніше ніж за три робочі дні до перетину кордону.

Про які ще обставини потрібно повідомляти:

отримання будь-яких доходів, які можуть впливати на виплати;

зміни у стані здоров’я, якщо вони впливають на можливість працювати, а також про оформлення лікарняного;

вступ до закладу освіти на денну або дуальну форму навчання;

отримання пенсії;

призов або вступ на військову службу;

будь-які інші зміни, що можуть вплинути на статус безробітного.

Якщо вчасно не повідомити про зміни, це може призвести до негативних наслідків.

Зокрема, людина втратить статус безробітного, виплати припинять, а вже отримані кошти потрібно буде повернути.

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