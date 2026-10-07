Роботодавці скорочують найм: у яких сферах найбільше впала кількість вакансій

Атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
Найбільше вакансій скоротилося у містах, що потерпали від обстрілів
У вересні падіння кількості нових вакансій у роздрібній торгівлі було найбільшим у Києві та Дніпрі — по 32% р/р, а також в Одесі — на 30%. Ці міста останніми тижнями зазнавали інтенсивних повітряних атак.
У містах на заході України скорочення було суттєво меншим. Зокрема, у Львові кількість вакансій зменшилася на 19% р/р, у Чернівцях на 8%, у Рівному на 7%.
Кількість вакансій за робітничими спеціальностями у вересні скоротилася на 7,4% р/р, що менше за середнє падіння за всіма категоріями.
Водночас регіональна динаміка суттєво відрізнялася. У Дніпрі кількість вакансій для робітничих спеціальностей зменшилася на 23% р/р, в Одесі на 18,2%, у Києві на 7,2%, тоді як у Львові лише на 1,8%.
Зайнятість зростала, але компанії стали обережнішими з наймом
Попри обстріли цивільної інфраструктури, у серпні, за даними Державної служби статистики, річне зростання кількості штатних працівників дещо пришвидшилося до 2,8% з 2,3% у липні.
Це може пояснюватися тим, що скорочення зайнятості насамперед відбувалося серед фізичних осіб-підприємців.
Найшвидше зайнятість зростала у галузях, пов’язаних із військово-промисловим комплексом. Зокрема, у виробництві транспортних засобів кількість штатних працівників збільшилася на 38,7% р/р.
Також помітно зросла зайнятість у транспортній сфері на 7,7% р/р на тлі переорієнтації експорту на альтернативні маршрути. Водночас зростання кількості штатних працівників у торгівлі сповільнилося до 4,4% р/р.
Згідно з опитуваннями НБУ, у серпні-вересні очікування підприємств щодо зміни кількості працівників були найнижчими від початку року.
Зарплати продовжили зростати високими темпами
Охолодження ринку праці поки не позначилося на динаміці заробітних плат. За даними Держстату, у серпні 2026 року середня зарплата становила 31,9 тис. грн.
Зростання номінальних зарплат у річному вимірі пришвидшилося до 23,1% р/р, а реальних до 13,9% р/р.
Зокрема, на тлі розширення бюджетних видатків суттєво зросли зарплати в освіті на 32,4% р/р у номінальному та на 22,5% у реальному вимірі.
Водночас високими залишалися темпи зростання зарплат і в приватному секторі. Зокрема, у торгівлі номінальні зарплати зросли на 18,8% р/р, а реальні на 9,6%.