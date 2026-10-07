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Роботодавці скорочують найм: у яких сферах найбільше впала кількість вакансій

Особисті фінанси
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Зростання номінальних зарплат у річному вимірі пришвидшилося до 23,1% р/р,
Зростання номінальних зарплат у річному вимірі пришвидшилося до 23,1% р/р,
Атаки на інфраструктуру та збільшення тривалості повітряних тривог призвели до суттєвого скорочення попиту роботодавців на нових працівників. У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
За даними Work.ua, у вересні скорочення попиту на працю тривало, а темпи зростання кількості резюме пришвидшилися до 28% р/р.
У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%
У вересні кількість вакансій в Україні зменшилася на 9% у річному вимірі, тоді як кількість резюме зросла на 28%, bank.gov.ua
Така динаміка зумовлювалася передусім наслідками атак на інфраструктуру та збільшенням тривалості повітряних тривог у великих містах.
Найбільше кількість вакансій скоротилася в роздрібній торгівлі на 28% р/р, маркетингу на 27%, готельно-ресторанній сфері на 25%, продажах і закупівлях на 25% та у сфері обслуговування на 19%.
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В інших значущих категоріях падіння було меншим, зокрема в логістиці (-11%) та серед робітничих спеціальностей (-7%).
Водночас зберігалося зростання кількості вакансій у категорії, пов’язаній із безпекою та обороною, де більшість пропозицій пов’язана зі службою в ЗСУ (+12% р/р).
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Найбільше вакансій скоротилося у містах, що потерпали від обстрілів

У вересні падіння кількості нових вакансій у роздрібній торгівлі було найбільшим у Києві та Дніпрі — по 32% р/р, а також в Одесі — на 30%. Ці міста останніми тижнями зазнавали інтенсивних повітряних атак.
У містах на заході України скорочення було суттєво меншим. Зокрема, у Львові кількість вакансій зменшилася на 19% р/р, у Чернівцях на 8%, у Рівному на 7%.
Найбільше вакансій скоротилося у містах, що потерпали від обстрілів
Найбільше вакансій скоротилося у містах, що потерпали від обстрілів, bank.gov.ua
Кількість вакансій за робітничими спеціальностями у вересні скоротилася на 7,4% р/р, що менше за середнє падіння за всіма категоріями.
Водночас регіональна динаміка суттєво відрізнялася. У Дніпрі кількість вакансій для робітничих спеціальностей зменшилася на 23% р/р, в Одесі на 18,2%, у Києві на 7,2%, тоді як у Львові лише на 1,8%.

Зайнятість зростала, але компанії стали обережнішими з наймом

Попри обстріли цивільної інфраструктури, у серпні, за даними Державної служби статистики, річне зростання кількості штатних працівників дещо пришвидшилося до 2,8% з 2,3% у липні.
Це може пояснюватися тим, що скорочення зайнятості насамперед відбувалося серед фізичних осіб-підприємців.
Річне зростання кількості штатних працівників дещо пришвидшилося
Річне зростання кількості штатних працівників дещо пришвидшилося, bank.gov.ua
Найшвидше зайнятість зростала у галузях, пов’язаних із військово-промисловим комплексом. Зокрема, у виробництві транспортних засобів кількість штатних працівників збільшилася на 38,7% р/р.
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Також помітно зросла зайнятість у транспортній сфері на 7,7% р/р на тлі переорієнтації експорту на альтернативні маршрути. Водночас зростання кількості штатних працівників у торгівлі сповільнилося до 4,4% р/р.
Згідно з опитуваннями НБУ, у серпні-вересні очікування підприємств щодо зміни кількості працівників були найнижчими від початку року.

Зарплати продовжили зростати високими темпами

Охолодження ринку праці поки не позначилося на динаміці заробітних плат. За даними Держстату, у серпні 2026 року середня зарплата становила 31,9 тис. грн.
Зростання номінальних зарплат у річному вимірі пришвидшилося до 23,1% р/р, а реальних до 13,9% р/р.
У серпні 2026 року середня зарплата становила 31,9 тис. грн
У серпні 2026 року середня зарплата становила 31,9 тис. грн, bank.gov.ua
Зокрема, на тлі розширення бюджетних видатків суттєво зросли зарплати в освіті на 32,4% р/р у номінальному та на 22,5% у реальному вимірі.
Водночас високими залишалися темпи зростання зарплат і в приватному секторі. Зокрема, у торгівлі номінальні зарплати зросли на 18,8% р/р, а реальні на 9,6%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок праціРоботаВакансіїЗарплата
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