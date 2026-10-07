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Українці стали частіше шукати роботу на заводах і будівництві: які вакансії в топі

Особисті фінанси
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Українці стали частіше шукати роботу на заводах і будівництві: які вакансії в топі
Українці стали частіше шукати роботу на заводах і будівництві: які вакансії в топі
Українці стали активніше відгукуватися на вакансії у сфері виробництва, логістики та будівництва. За рік кількість відгуків на окремі робітничі професії зросла в кілька разів.
Про це свідчать дані OLX Робота.

На які вакансії українці відгукуються найчастіше

Суттєве зростання кількості відгуків зафіксували на вакансію комплектувальника у категорії виробництва та робітничих спеціальностей — у 5 разів порівняно з серпнем минулого року. Медіанна зарплата становить 31,5 тис. грн.
У 3 рази активність кандидатів зросла одразу на три вакансії: копірайтера, адміністратора (у сфері роздрібної торгівлі) та системного адміністратора (у сфері IT та комп’ютерів). Втім рівень медіанної зарплати тут різний: 20,3 тис. грн для копірайтера, 25,7 тис. грн для адміністратора та 32,5 тис. грн для системного адміністратора.
Якщо аналізувати категорію виробництва та робітничих спеціальностей, тут можемо відзначити ще декілька вакансій, де за рік пошукачі стали відгукуватися частіше. Зокрема:
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  • механік, +97% у кількості відгуків, медіанна зарплата — 37,5 тис. грн;
  • складальник, +66%, медіанна зарплата — 30 тис. грн;
  • підсобник, +36%, медіанна зарплата — 30 тис. грн;
  • машиніст екскаватора, +32%, медіанна зарплата — 50 тис. грн;
  • оператор ЧПУ, +27%, медіанна зарплата — 35 тис. грн.
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У категорії будівництва та облицювальних робіт кількість відгуків зросла на посади різноробочого (+35%), монтажника (+31%), будівельника (+22%). Медіанна заробітна плата для цих трьох спеціалістів різна. Так, різноробочим у серпні 2026 пропонували медіанні 30 тис. грн, монтажникам — 47,5 тис. грн, будівельникам — 55 тис. грн.
Серед інших професій, де фіксували зростання попиту зі сторони кандидатів, ріелтор (+65%), вантажник у категорії логістики та доставки (+42%), менеджер з продажу у категорії роздрібної торгівлі (+38%), репетитор (+29%), товарознавець (+28%).
У категорії медицини та фармацевтики кількість відгуків від пошукачів збільшилася на посади фармацевта (+21%) та стоматолога (+19%).

Що впливає на вибір роботи

Зростання кількості відгуків на вакансії робітничих професій свідчить, що кандидати дедалі активніше звертають увагу на цю галузь. Тут кадровий дефіцит лише поглиблюється, тож для залучення нових працівників роботодавці підвищують заробітні плати.
Втім варто враховувати, що тут рівень конкуренції (кількість відгуків на одне оголошення) нижчий, ніж у сферах, де компанії пропонують більш гнучкі умови та можливість працювати віддалено. Для роботодавців це може бути сигналом, що рівень зарплат є ключовим, та все ж не єдиним фактором під час пошуку місця роботи. Значення мають також умови праці, можливість кар’єрного зростання, формат працевлаштування, наявність місця для проживання (для вакансій, що передбачають тимчасову зміну місця проживання) тощо.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на DOU писав, що вакансій в IT стає менше, а конкуренція за них зростає: у вересні на одну позицію в середньому припадало 38 відгуків кандидатів. Найскладніше зараз знайти роботу Front-end-розробникам, Node. js-фахівцям та QA. Найбільше у третьому кварталі скоротилася кількість вакансій у маркетингу. Це, ймовірно, пов’язано з обмеженням найму через позов FTC в екосистемі Genesis та скороченнями в окремих компаніях. Зокрема, Genesis, Obrio, SKELAR, Universe та Headway зменшили кількість відкритих позицій для маркетологів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаВакансіїЗарплата
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