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Менше вакансій і вища конкуренція: де найтяжче знайти роботу в IT

Особисті фінанси
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Менше вакансій і вища конкуренція: де найтяжче знайти роботу в IT
Менше вакансій і вища конкуренція: де найтяжче знайти роботу в IT
Вакансій в IT стає менше, а конкуренція за них зростає: у вересні на одну позицію в середньому припадало 38 відгуків кандидатів. Найскладніше зараз знайти роботу Front-end-розробникам, Node. js-фахівцям та QA.
Про це йдеться в аналітиці DOU.
У вересні компанії опублікували на DOU 6340 вакансій. Після пікового показника в березні, коли було майже 8 тисяч позицій, кількість пропозицій поступово скорочується.
За підсумками третього кварталу вакансій було на 6% менше, ніж у другому. При цьому торік у цей період, навпаки, спостерігалося невелике зростання.

Маркетинг, Design та Front-end втрачають вакансії

Найбільше у третьому кварталі скоротилася кількість вакансій у маркетингу. Це, ймовірно, пов’язано з обмеженням найму через позов FTC в екосистемі Genesis та скороченнями в окремих компаніях. Зокрема, Genesis, Obrio, SKELAR, Universe та Headway зменшили кількість відкритих позицій для маркетологів. Попри це, маркетинг залишається категорією з найбільшою кількістю вакансій у третьому кварталі.
Також поменшало пропозицій для дизайнерів, Front-end-інженерів, HR-фахівців, працівників підтримки, Node. js-розробників та Project Manager.
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Серед розробників найбільше скоротилася кількість вакансій для Ruby-фахівців — на 58%. Для iOS-розробників падіння становило 49%, React Native — 33%, Android — 23%.
Водночас кількість вакансій зросла в напрямках Legal, Security, Hardware та Architect.
Серед розробників найбільше вакансій у вересні було для Python-фахівців — 143 позиції. Для Front-end відкрили 91 вакансію, тоді як у січні їх було 302. Водночас стрімкого падіння у Java не спостерігається — у вересні було 89 вакансій.
Окремо зростає попит на технічні спеціальності. У вересні було 146 вакансій для Embedded-фахівців та 274 — для Hardware.
Для Security кількість вакансій у вересні стала рекордною — 134 позиції.

Конкуренція за вакансії зросла

На тлі скорочення кількості вакансій збільшується кількість людей, які шукають роботу. Якщо у червні на вакансії на DOU відгукувалися близько 22 тисяч кандидатів, то в липні-серпні їхня кількість зросла до 24 тисяч, а у вересні — до 27 тисяч.
У результаті середня кількість відгуків на одну вакансію у вересні досягла 38.
Найвища конкуренція серед розробників зараз спостерігається у Front-end — у середньому 275 відгуків на одну вакансію. Для Node. js цей показник становить 185, для PHP та React Native — по 110.
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Значна конкуренція також серед QA — 113 відгуків на вакансію, Project Manager — 70, Design — 63, HR — 44, Product Manager — 42, DevOps — 38 та AI/ML — 34.
Водночас для окремих технічних спеціальностей ситуація значно сприятливіша для кандидатів. У Hardware у вересні було 274 вакансії та в середньому 3,5 відгуку на одну позицію. Для Embedded — 160 вакансій і 6 відгуків, Security — 134 вакансії та 8 відгуків, SysAdmin — 116 вакансій та 12 відгуків.

DefTech продовжує нарощувати найм

На тлі загального скорочення вакансій продовжує зростати кількість пропозицій у DefTech. У вересні тут зафіксували рекорд — 1395 відкритих позицій.
Водночас зростає і кількість відгуків на такі вакансії. За місяць кандидати залишили 12,7 тисячі відгуків, тобто в середньому по 9 відгуків на одну позицію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВакансіїIT
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