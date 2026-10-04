Як змінюється зарплата айтівців після зміни роботи

Зміна роботи в ІТ не завжди означає вищу зарплату. Деякі фахівці після переходу в іншу компанію заробляють більше за колег із довшим стажем на поточному місці. Водночас у деяких спеціалізаціях після зміни роботи зарплата, навпаки, нижча.

Такі дані наводить Dou, проаналізувавши зарплати фахівців, які нещодавно змінили роботу та працюють на поточному місці менше одного року.

Як змінюється зарплата після переходу у нову компанію

У більшості ІТ-спеціалізацій Junior-фахівці, які працюють у компанії менше року, мають нижчі медіанні зарплати, ніж їхні колеги з більшим стажем.

Як припускають дослідники, ймовірно, після року роботи зарплату переглядають і підвищують.

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Для Middle-фахівців ситуація відрізняється. У розробці, QA, аналітиці, Data Science / AI / ML, Product Management, HR та маркетингу медіанні зарплати тих, хто прийшов у компанію протягом останнього року, дещо вищі.

Водночас у DevOps та Project Management спостерігається протилежна тенденція: Middle-фахівці зі стажем менше року на поточному місці мають нижчі медіанні зарплати.

Як зазначають у Dou, серед Senior та Lead+ єдиної закономірності немає:

Серед Senior-фахівців вищі медіанні зарплати у тих, хто працює в компанії менше року, мають аналітики, фахівці з DS / AI / ML / Data Engineering, Project- та Product-менеджери й HR-фахівці.

У розробників і DevOps / SRE медіанні зарплати практично не відрізняються залежно від стажу в компанії.

Водночас Senior QA та маркетологи, які працюють на поточному місці менше року, мають нижчі зарплати.

Серед Lead+ фахівців у розробці та QA вищі медіанні зарплати мають ті, хто приєднався до компанії протягом останнього року.

Аналітики підсумовують, зв’язок між нещодавньою зміною роботи та зарплатою залежить як від тайтлу, так і від спеціалізації фахівця.

Раніше Finance.ua писав , що жінки становлять близько третини кандидатів в українському ІТ та мають майже такі самі шанси на найм, як чоловіки. Проте розробників все ж дещо частіше наймають чоловіків, а дизайнерів — жінок. Чоловіки-розробники з досвідом понад 10 років очікують у середньому на $800 більше, ніж жінки з аналогічним досвідом.

Також ми зазначали , що у 2026 році 40% українських ІТ-фахівців планують переїхати з України, тоді як 55% не хочуть залишати країну.