Скільки айтівців планує виїхати з України — дослідження
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У 2026 році 40% українських ІТ-фахівців планують переїхати з України, тоді як 55% не хочуть залишати країну. За останній рік частка тих, хто не має бажання переїжджати, зросла на 7 відсоткових пунктів.
За останні два роки кількість українських айтівців, які розглядають можливість еміграції, поступово скорочується.
Якщо у 2024 році про виїзд думав або планував приблизно 51% опитаних, то у 2025 році — 48%, а у 2026-му — близько 40%.
Частка спеціалістів, які не планують емігрувати, зросла до 32%, а тих, хто впевнено вирішив залишитися в Україні, — до 17%.
Зменшилась і кількість айтівців, які хотіли б виїхати одразу після відкриття кордонів. Проте частка фахівців, які вже активно готуються до переїзду найближчим часом, залишається незмінною — 3%.
Хто частіше планує переїзд
Еміграційні плани відрізняються залежно від віку, статі та сімейного стану.
Чоловіки частіше розглядають виїзд за кордон: про це заявляють близько 47% опитаних. Водночас 70% жінок не планують залишати Україну.
Молодші фахівці частіше думають про еміграцію. Серед айтівців до 25 років таких 46%, а серед спеціалістів віком від 35 років — 35%. Одружені працівники та батьки дітей рідше розглядають переїзд.
Для чоловіків важливим фактором залишається наявність бронювання або відстрочки від мобілізації. Серед тих, хто не має таких гарантій, про еміграцію думають 54%, а серед заброньованих — 41%.
У яких містах айтівці частіше планують залишитися
Найменше бажання емігрувати демонструють ІТ-фахівці із західних і центральних міст, зокрема Хмельницького, Львова, Рівного та Івано-Франківська. Подібна тенденція спостерігається й серед айтівців із Харкова.
Водночас у східних і південних регіонах наміри виїхати частіше пов’язані з безпековими ризиками.
Приблизно половина опитаних із Кропивницького, Сум, Миколаєва, Дніпра, Полтави, Чернігова та Одеси розглядають можливість еміграції.
Скільки ІТ-фахівців за кордоном хочуть повернутися
Серед українських айтівців, які зараз проживають за межами країни, 21% планують повернутися в Україну.
Найбільшу готовність до повернення демонструють спеціалісти, які перебувають у Молдові, Румунії, Хорватії, Болгарії та Албанії.
Водночас 38% опитаних не планують повертатися, а ще 41% не визначилися.
Раніше Finance.ua писав, що фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям. За останні пів року підвищення або перегляд оплати праці отримали 38% таких спеціалістів проти 33% серед айтівців загалом.