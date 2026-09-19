Скільки айтівців планує виїхати з України — дослідження Сьогодні 14:14 40% айтівців в Україні хочуть емігрувати, Фото: magnific

У 2026 році 40% українських ІТ-фахівців планують переїхати з України, тоді як 55% не хочуть залишати країну. За останній рік частка тих, хто не має бажання переїжджати, зросла на 7 відсоткових пунктів.

Про це свідчить дослідження Dou.

Еміграційні настрої серед айтівців

За останні два роки кількість українських айтівців, які розглядають можливість еміграції, поступово скорочується.

Якщо у 2024 році про виїзд думав або планував приблизно 51% опитаних, то у 2025 році — 48%, а у 2026-му — близько 40%.

Частка спеціалістів, які не планують емігрувати, зросла до 32%, а тих, хто впевнено вирішив залишитися в Україні, — до 17%.

Зменшилась і кількість айтівців, які хотіли б виїхати одразу після відкриття кордонів. Проте частка фахівців, які вже активно готуються до переїзду найближчим часом, залишається незмінною — 3%.

Чи планують айтівці емігрувати з України, Інфографіка: Dou

Хто частіше планує переїзд

Еміграційні плани відрізняються залежно від віку, статі та сімейного стану.

Чоловіки частіше розглядають виїзд за кордон: про це заявляють близько 47% опитаних. Водночас 70% жінок не планують залишати Україну.

Чоловіки-айтівці частіше думають про переїзд, Інфографіка: Dou

Молодші фахівці частіше думають про еміграцію. Серед айтівців до 25 років таких 46%, а серед спеціалістів віком від 35 років — 35%. Одружені працівники та батьки дітей рідше розглядають переїзд.

Для чоловіків важливим фактором залишається наявність бронювання або відстрочки від мобілізації. Серед тих, хто не має таких гарантій, про еміграцію думають 54%, а серед заброньованих — 41%.

Чи планують емігрувати з України: за статусом бронювання, Інфографіка: Dou

У яких містах айтівці частіше планують залишитися

Найменше бажання емігрувати демонструють ІТ-фахівці із західних і центральних міст, зокрема Хмельницького, Львова, Рівного та Івано-Франківська. Подібна тенденція спостерігається й серед айтівців із Харкова.

Водночас у східних і південних регіонах наміри виїхати частіше пов’язані з безпековими ризиками.

Приблизно половина опитаних із Кропивницького, Сум, Миколаєва, Дніпра, Полтави, Чернігова та Одеси розглядають можливість еміграції.

Скільки ІТ-фахівців за кордоном хочуть повернутися

Серед українських айтівців, які зараз проживають за межами країни, 21% планують повернутися в Україну.

Найбільшу готовність до повернення демонструють спеціалісти, які перебувають у Молдові, Румунії, Хорватії, Болгарії та Албанії.

Водночас 38% опитаних не планують повертатися, а ще 41% не визначилися.