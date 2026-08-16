Дата-аналітикам зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям — DOU Сьогодні 15:42 — Особисті фінанси

Серед аналітиків 37% мали перегляд зарплати за останні шість місяців

Фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям. За останні пів року підвищення або перегляд оплати праці отримали 38% таких спеціалістів проти 33% серед айтівців загалом.

Про це свідчать дані дослідження DOU.

Як часто аналітикам підвищують зарплати

Серед аналітиків 37% мали перегляд зарплати за останні шість місяців, а понад половина — протягом останнього року. Водночас 13% аналітиків, які працюють у поточній компанії понад рік, не отримували підвищення протягом усього періоду роботи в ній.

За останній рік найчастіше зарплату підвищували тимлідам — 85% із них отримали підвищення. Серед менеджерів таких було 71%, серед хедів — 67%, а серед мідлів — 60%.

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За спеціалізаціями найчастіше переглядали зарплати Heads of Analytics, Data Analysts та Product Analysts.

Серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI ситуація схожа: 40% отримали підвищення зарплати за останні шість місяців. Протягом року найчастіше зарплату підвищували джуніорам та лідам.

За посадами частіше переглядали оплату праці Analytics Engineers, Data Scientists та ML Engineers.

Хто отримує підвищення зарплати

Як і серед розробників та тестувальників, серед фахівців, які працюють із даними, останнім часом зарплату частіше підвищують спеціалістам із нижчими медіанними доходами.

Серед аналітиків ті, хто отримував підвищення понад два роки тому, мають медіанну зарплату $3200. У тих, кому підвищували зарплату протягом останніх шести місяців, цей показник становить $2000.

Серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI медіанна зарплата становить $4200 у тих, хто отримував підвищення понад два роки тому, та $2940 — у тих, кому переглядали зарплату протягом останніх шести місяців.

Водночас найвища медіанна зарплата — $4750 — у фахівців, яким підвищували оплату праці 1−2 роки тому.

Так само, як і в розробників та тестувальників, серед фахівців по роботі з даними підвищення зарплати останнім часом отримують спеціалісти з нижчими медіанними зарплатами. Серед аналітиків ті, хто отримував підвищення понад два роки тому, заробляють $3200, а ті, хто за останні пів року — $2000. Серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI це $4200 проти $2940 відповідно. Проте найвищі зарплати мають ті, кому їх підвищували 1−2 роки тому — $4750.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що зарплати аналітиків в Україні за останні пів року змінювалися нерівномірно, однак у більшості спеціалізацій вони залишаються вищими, ніж рік тому. Найпомітніше зросли медіанні зарплати Senior Business Analysts та Senior Data Analysts.

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