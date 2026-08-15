Дитині виповнився рік, а мама вийшла на роботу: чи можна отримувати допомогу «єЯсла» Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла» є додатковою державною виплатою

Батьки, які після досягнення дитиною однорічного віку повертаються до роботи на повний робочий день, можуть отримувати допомогу для догляду за дитиною «єЯсла». Право на виплату має мати або інший законний представник, який фактично доглядав за дитиною та після цього почав працювати повний робочий день.

Про це пише Судово-юридична газета.

Працевлаштування на декретному місці не позбавляє права на отримання допомоги. «єЯсла» призначають із місяця, наступного за місяцем, у якому дитині виповнився один рік, і виплачують до місяця досягнення нею трирічного віку.

Чи можна отримувати «єЯсла», працюючи повний день

Допомога для догляду за дитиною «єЯсла» є додатковою державною виплатою. Її надають матері або іншому законному представнику дитини для підтримки сім’ї та сприяння поєднанню роботи з доглядом за дитиною. Тому особа, яка фактично доглядала за дитиною, а після цього вийшла на роботу на умовах повного робочого часу, має право на призначення допомоги «єЯсла».

Отже, якщо дитині виповнився один рік, а мати вийшла працювати на повний робочий день на декретне місце, вона може отримувати «єЯсла» за умови дотримання передбачених законодавством вимог.

Коли призначають допомогу «єЯсла»

Допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» призначають із місяця, наступного за місяцем, у якому дитині виповнився один рік. Виплату здійснюють до місяця, у якому дитина досягає трирічного віку.

Таким чином, виплата не починається безпосередньо в місяці, коли дитині виповнився рік. Право на її призначення реалізується з наступного місяця.

Що буде, якщо звернутися за допомогою не одразу

Важливе значення має дата звернення за призначенням «єЯсла».

Якщо особа звернулася по допомогу протягом шести місяців після виникнення права на неї, виплату здійснять сумарно в розмірі, визначеному за кожний відповідний місяць.

У такому випадку допомогу розраховують починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому дитині виповнився один рік, але не раніше січня 2026 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.

Які виплати можна отримати:

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;

7 000 грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5);

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок».

Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують розширити доступ до державної допомоги «єЯсла» на фізичних осіб-підприємців та самозайнятих професіоналів. Чинна редакція закону передбачає виплату допомоги лише для найманих працівників, які повертаються до роботи на повну зайнятість. Водночас ФОПи та особи, що провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), залишаються поза межами цієї підтримки.

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