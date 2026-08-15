ФОП чи ТОВ? Що вигідніше 2026 року з погляду оподаткування Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

ФОП чи ТОВ: що вигідніше з точки зору оподаткування

Українські підприємці дедалі частіше рахують, яка форма бізнесу залишає більше грошей у кишені. Різниця у сплачених податках між ФОП і ТОВ 2026 року сягає сотень тисяч гривень на рік. Саме через це вибір організаційної форми стає одним із найважливіших рішень для будь-якого підприємця.

Finance.ua опитав юристів, щоб з’ясувати, яка форма бізнесу дозволяє законно платити менше державі, а де економія на податках обертається серйозними ризиками.

Про це у коментарях для видання Finance.ua розповіли нотаріус Наталія Манойло та адвокат об’єднання Eternix Дарія Лазарева. Обидві фахівчині проаналізували податкове навантаження на ФОП і ТОВ 2026 року та назвали фактори, які варто врахувати ще до реєстрації бізнесу.

Скільки податків платить ФОП 2026 року

Для ФОП третьої групи структура платежів залишається простою і передбачуваною. Підприємець сплачує три складові:

єдиний податок — 5% доходу (або 3% плюс ПДВ);

військовий збір — 1% доходу;

ЄСВ — мінімальний внесок незалежно від суми заробітку.

ФОП сплачує три складові податків

Дарія Лазарева навела конкретний приклад. За її словами, якщо річний дохід ФОП становить 1 млн гривень, сума єдиного податку складе 50 тис. гривень, військового збору — 10 тис., а ЄСВ — близько 22 800 гривень на рік.

«У результаті загальна сума податкових платежів становитиме приблизно 82−83 тис. гривень на рік. Тобто з кожного заробленого 1 млн гривень підприємець сплатить державі близько 8% свого доходу», — зазначила адвокатка.

Ліміт доходу для третьої групи єдиного податку 2026 року — понад 10 млн гривень на рік. Якщо оборот перевищує цю межу, підприємець автоматично втрачає право на спрощену систему.

У чому виграє і програє ТОВ

Логіка оподаткування ТОВ інша: податок на прибуток у розмірі 18% нараховується не на весь оборот, а лише на прибуток компанії. Тому за низької рентабельності бізнесу сума податку може виявитися невеликою.

Наприклад, якщо дохід компанії становить 10 млн гривень, а прибуток — лише 800 тис., то 18% сплачується саме з цих 800 тис., а не з усього обороту.

Проблема в іншому. Щоб власник отримав зароблені компанією гроші на свій рахунок, кошти проходять ще один етап оподаткування. Дарія Лазарева пояснила, що під час виплати дивідендів виникає додатковий обов’язок сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, а зарплати директора та працівників оподатковуються окремо.

«Кошти фактично проходять кілька етапів оподаткування: спочатку на рівні компанії, а потім — на рівні її власника», — розповіла адвокатка.

За її оцінкою, на практиці за однакового обороту сукупні податкові витрати ТОВ часто становлять від 20 до 30 відсотків, а в окремих випадках і більше.

Особиста відповідальність: ціна простоти

Низькі податки ФОП мають зворотний бік. Підприємець відповідає за боргами й судовими рішеннями усім своїм майном — квартирою, автомобілем, особистими рахунками. Юридично його бізнес і особисті активи не розмежовані.

ТОВ у цьому плані безпечніший: ризики власника здебільшого обмежені майном самої компанії. Виняток — випадки доведеної фіктивності діяльності або зловживань з боку керівника, коли відповідальність може лягти особисто на директора.

Нотаріус Наталія Манойло звернула увагу ще на один момент — якість оформлення документів. За її словами, в разі зміни керівника компанії чи відчуженні часток неформальні домовленості без належного юридичного оформлення часто стають джерелом конфліктів між співвласниками.

Нотаріус також порадила заздалегідь прописати у статуті чіткі правила розподілу прибутку та порядок виходу засновників з бізнесу — брак таких положень вона назвала прямим ризиком для ТОВ у майбутньому.

Коли ФОП точно програє ТОВ

Є ситуації, де податкова економія відходить на другий план. Дарія Лазарева нагадала, що ФОП неможливо продати як бізнес — передати справу інвестору значно складніше, ніж у випадку компанії

«Іноземні корпорації, банки та великі міжнародні партнери також частіше обирають співпрацю саме з ТОВ. У тендерах і масштабних контрактах ця форма зазвичай сприймається серйозніше», — пояснює юристка.

Коли ФОП точно програє ТОВ?

Окремо адвокат попередила про схему так званого «дроблення бізнесу» — коли єдину компанію штучно ділять між кількома ФОП, щоб зменшити податкове навантаження. Податкові та правоохоронні органи дедалі уважніше стежать за такими конструкціями.

«Спроба замаскувати один великий бізнес під мережу формально незалежних ФОП може обійтися значно дорожче, ніж податки, від сплати яких намагалися ухилитися», — застерегла Лазарева.

Що зважити перед вибором

Юристи радять не обмежуватися розрахунком самих податків, а оцінити ситуацію комплексно:

Спрогнозувати річний дохід, витрати та кількість найманих працівників. Порахувати «чистий» дохід для обох варіантів — з урахуванням бухгалтерського супроводу, внесків і податків під час виведення грошей. Перевірити, чи підпадає вид діяльності під обмеження спрощеної системи. Проконсультуватися з бухгалтером щодо цифр і з нотаріусом — щодо коректності статутних документів.

Для більшості представників малого бізнесу — фрилансерів, айтівців, консультантів — ФОП 2026 року залишається дешевшим варіантом.

А от компаніям із кількома співвласниками, значними витратами або планами залучити інвестора юристи радять придивитися до ТОВ, попри вищі адміністративні витрати.

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