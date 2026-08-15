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НБУ очікує повернення мігрантів у 2027−2028 роках: що буде із зарплатами

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Ситуація з безпекою та повернення українців з-за кордону залишатимуться ключовими факторами для ринку праці у найближчі роки. Національний банк очікує поступового поліпшення ситуації, однак дефіцит кадрів і надалі залишатиметься значним.
Про це свідчить липневий Інфляційний звіт Національного банку України.

Міграція залишатиметься ключовим фактором

Прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про поступовий розворот міграційних потоків протягом прогнозного періоду.
Водночас зберігається значний ризик повільнішого повернення українців через тривалу війну та подальшу інтеграцію вимушених мігрантів у країнах перебування.
Зростання зайнятості, поліпшення житлових умов і соціальна адаптація за кордоном можуть посилювати стимули до довшого перебування поза межами України. Тривале збереження безпекових ризиків також стримуватиме повернення громадян.
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У разі реалізації такого сценарію дефіцит робочої сили та структурні диспропорції на ринку праці залишатимуться значними. Демографічні втрати й надалі обмежуватимуть потенціал внутрішнього попиту та економічного зростання.
Водночас швидше поліпшення безпекової ситуації, відновлення житла й інфраструктури, створення нових робочих місць та ефективна державна політика із заохочення повернення громадян можуть пришвидшити зворотні міграційні процеси та зменшити дефіцит працівників.

НБУ очікує повернення мігрантів

Ситуація на ринку праці поступово поліпшуватиметься, зокрема завдяки розвороту негативних міграційних тенденцій у наступні роки.
Припущення НБУ щодо міграційної динаміки не змінилися. Національний банк і надалі прогнозує чистий відплив населення у 2026 році на рівні близько 0,2 млн осіб.
У 2027 та 2028 роках НБУ очікує чистого повернення мігрантів — близько 0,1 млн та 0,5 млн осіб відповідно. Такий сценарій можливий за умови зменшення безпекових ризиків та загального поліпшення економічної ситуації.

Зарплати зростатимуть, а безробіття знижуватиметься

Через суттєвий дефіцит працівників НБУ прогнозує збереження тенденції до швидкого підвищення реальних заробітних плат. У 2026 році вони можуть зрости більш ніж на 12%.
У 2027−2028 роках темпи зростання зарплат, за прогнозом НБУ, сповільняться до 4−6% на рік. Це відбуватиметься завдяки скороченню дефіциту кадрів за умови поступового повернення українських мігрантів та активнішого залучення до ринку праці різних категорій населення.
Високий попит на працівників також сприятиме зниженню безробіття. У 2026 році НБУ очікує його зниження до 10%, а у 2027−2028 роках — приблизно до 9%.
За матеріалами:
Finance.ua
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