Miltech в Україні стрімко зростає: зарплати в ОПК на 42% вищі за ринкові Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Оборонні технології можуть стати однією з ключових галузей

Війна та потреби армії зробили оборонне виробництво — miltech і defencetech — однією з найбільш затребуваних сфер української економіки. Галузь залучає значні кошти та кадри, працевлаштовуючи як новачків, студентів і випускників, так і досвідчених інженерів, програмістів і топменеджерів.

Про це пише NV.

Раніше таким глобальним ринковим магнітом була ІТ-сфера. Нині miltech і defencetech повторюють цю історію, вважає Денис Скринніков, HR-директор виробника дронів TAF Industries.

В оборонній галузі зростає конкуренція за кадри

Робочих рук і фахівців не вистачає всім виробникам. Топменеджер переконаний, що заробітні плати в індустрії продовжать зростати на тлі конкуренції за кадри.

За даними платформи Work.ua, зарплати у вакансіях в ОПК у середньому на 42% вищі, ніж загалом на ринку.

Компаніям уже доводиться вдаватися до дуже інтенсивного найму, каже Петро Леонтьєв, директор UGV Robotics.

«Класичні підходи в HR говорять про те, що з першого дня на роботі працівникові потрібно три місяці для адаптації, щоб повністю ввійти в курс справи і так далі. Та в miltech це максимум тиждень. Фактично вже за місяць людина має показувати результати, і вона їх показує. Нам просто доводиться так робити, адже країна в стані війни», — продовжує він.

Оборонні технології можуть стати однією з ключових галузей

Вітчизняна військово-промислова індустрія продовжить активно зростати в найближчі роки й залишатиметься однією з найдинамічніших галузей економіки, переконані в компанії Vyriy Industries.

Ба більше, сфера оборонних технологій стане однією з ключових галузей української економіки, припускають у компанії.

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За їхніми словами, ця галузь уже сьогодні стимулює розвиток інженерії, R&D, виробництва, освіти та суміжних високотехнологічних напрямів, створює висококваліфіковані робочі місця й формує технологічний потенціал країни.

Раніше Finance.ua писав, попри високу конкуренцію, IT-сфера залишається однією з найпривабливіших для тих, хто планує змінити професію. Із посиланням на robota.ua ділимося п’ятьма основними кроками , які допоможуть новачкам підготуватися до старту кар’єри в IT та уникнути типових помилок.

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