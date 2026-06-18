Вакансії у Military Tech (ТОП-10) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Вакансії у Military Tech (ТОП-10)

robota.ua підготувала добірку актуальних miltech-вакансій для тих, хто шукає роботу в оборонній сфері та хоче стати частиною команд, що працюють над інноваційними рішеннями для фронту та безпеки України.

Пайщик дронів

м. Київ

Українська miltech-компанія, що створює технології, які щодня працюють на фронті. Системи використовуються підрозділами ЗСУ для протидії ворожим безпілотникам та захисту інфраструктури.

Шукають фахівця, який буде: паяти електронні вузли та плати FPV;. контролювати якість виконаних робіт;. дотримуватися технічних вимог і стандартів виробництва. Роботодавець надає перевагу кандидатам із досвідом пайки.

Кінолог в Airlogix

м. Київ

На посаді фахівець відповідатиме за дресирування, догляд і підготовку тварин, а також братиме участь у спеціалізованих тренуваннях і виїздах (за потреби). Роботодавець віддає перевагу кандидатам із профільною освітою або спеціалізованими курсами, знанням методик дресирування та досвідом роботи зі службовими собаками.

Технічний письменник (Technical Writer)

м. Київ

На роботу запрошують: фахівців із досвідом написання технічної документації;. кандидатів, які вміють пояснювати складні речі простою мовою;. людей із базовим розумінням програмного забезпечення та апаратних систем;. уважних до деталей спеціалістів із рівнем англійської не нижче В2+.

Операційний менеджер у Д.Ж.Е.Т.

м. Київ

Фахівець відповідатиме за координацію команд, контроль виконання завдань і підтримку безперервності внутрішніх процесів.

Серед основних обов’язків: ведення протоколів нарад, контроль дедлайнів у системах управління задачами, підготовка щотижневої звітності щодо статусу задач та прогресу команд, координація взаємодії між підрозділами та аналіз причин затримок у роботі.

Компанія розглядає кандидатів із досвідом роботи на позиціях Operation Manager або Project Coordinator від одного року, навичками роботи з Excel, Google Sheets і системами управління задачами.

В’язальник схемних джгутів

м. Київ

Шанс потрапити в компанію є у кандидатів, які вміють читати електричні та монтажні схеми, фахівців з навичками роботи із зачисним та обжимним інструментом, людей із практичним досвідом пайки дротів.

Перевагою буде досвід роботи з дротами з ПВХ-ізоляцією, автоматичними станками для зачистки дротів та обладнанням для обжимки наконечників.

Керівник автопарку

м. Київ

Серед обов’язків майбутнього працівника: організація та контроль роботи автопарку (20 транспортних засобів); контроль технічного стану автомобілів, планування та організація ТО і ремонтів, контроль витрат на паливо, ремонт і утримання транспорту; організація роботи водіїв та контроль транспортної документації; взаємодія зі СТО, постачальниками запчастин і страховими компаніями.

Компанія підтримує працевлаштування ветеранів і ветеранок та заохочує їх відгукуватися на вакансії.

Провідний економіст з фінансової роботи у «Міліг»

м. Київ

Долучитися до команди запрошують досвідченого фінансового економіста, який допоможе ефективно управляти фінансовими потоками, формувати управлінську звітність та вдосконалювати фінансові процеси підприємства.

Пропонується, серед іншого: офіційне працевлаштування, бронювання, зарплата від 50 000 до 70 000 грн. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 19:00.

Заступник головного бухгалтера

м. Київ (гібридний формат роботи)

Шукають: фахівців із досвідом роботи бухгалтером від 5 років;. кандидатів із практичним досвідом роботи з ПДВ (обов'язково);. спеціалістів, які працювали в оборонній промисловості (обов'язково);. претендентів із ґрунтовними знаннями законодавства у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;. впевнених користувачів 1С/BAS, M.E.Doc та Excel.

Менеджер з постачання

м. Вишневе (Київська область)

Шукають спеціаліста, який відповідатиме за пошук і ведення бази постачальників, моніторинг цін, замовлення матеріалів відповідно до виробничих потреб, контроль поставок і складських залишків, а також оптимізацію номенклатури.

Компанія буде рада бачити у команді кандидатів із досвідом ведення переговорів, знанням Excel та ERP-систем, базовим розумінням механічної збірки та обробки деталей.

Завідувач складу

м. Житомир

На цій посаді фахівець відповідатиме за організацію та контроль роботи складу, приймання, облік, зберігання і видачу товарно-матеріальних цінностей, проведення інвентаризацій та ведення складського обліку в ERP-системі. Також передбачена тісна взаємодія з виробництвом, логістикою та відділом постачання.

Компанія розглядає кандидатів із досвідом роботи на аналогічній посаді від двох років, які вміють ефективно організовувати складські процеси.

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