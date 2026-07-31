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Скільки заробляють айтівці в DefTech (інфографіка)

Особисті фінанси
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У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить $2500.
У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить $2500.
У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у сфері DefTech становила $2500 і не змінилася за останні пів року. Водночас медіанна зарплата розробників зросла на $350 — до $3200.
Про це свідчать результати дослідження DOU.
Медіанні зарплати в DefTech
Медіанні зарплати в DefTech, dou.ua

Як змінилися зарплати у DefTech

Медіанна зарплата у DefTech на $200 нижча, ніж в українській ІТ-галузі загалом — $2500 проти $2700.
Водночас у низці спеціалізацій фахівці DefTech отримують вищі зарплати:
  • DevOps & SRE — на $1400 більше, ніж в ІТ загалом;
  • DS / AI / ML / Data Engineering на $1225 більше;
  • Product Management на $450 більше;
  • QA на $150 більше.
У сфері проєктного менеджменту медіанна зарплата однакова — $2500.
Найпоширеніша категорія фахівців (Software Engineering & Architecture) має медіанну зарплату $3400, що на $100 менше, ніж в ІТ загалом.
Медіанна зарплата інженерів БПЛА, інженерів-конструкторів, радіоінженерів та інших спеціалістів DefTech-напряму становить $2000.
Найнижчі зарплати зафіксовано у сфері HR & Recruiting — медіана становить $1590, що на $223 менше, ніж в ІТ загалом.
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Медіанна зарплата у DefTech на $200 нижча, ніж в українській ІТ-галузі загалом
Медіанна зарплата у DefTech на $200 нижча, ніж в українській ІТ-галузі загалом, dou.ua

У кого найвищі зарплати

Серед спеціалізацій, за якими DOU отримав достатню кількість анкет, найвищі медіанні зарплати мають:
  • DevOps Engineers — $5000;
  • Hardware Engineers — $4000;
  • Product Managers — $3700.
Медіанна зарплата інженера-конструктора становить $2550. Одні з найнижчих зарплат у DefTech мають інженери БПЛА — медіана становить $1500.
Медіанна зарплата розробників у DefTech становить $3200, що на $300 менше, ніж серед розробників ІТ-галузі загалом. Найвищу медіанну зарплату серед розробників мають Full Stack-фахівці — $3700. Медіанна зарплата Back-end-розробників становить $3250, а Embedded і Desktop-розробників — по $3000.
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Зарплати залежать від рівня фахівця та мови програмування

Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager у класичному ІТ заробляють на $200−500 більше, ніж у DefTech. Водночас для спеціалістів рівнів Middle, Junior та Intern/Trainee ситуація протилежна — їхні зарплати в DefTech дещо вищі.
Серед розробників:
  • Lead+ — $4500 у DefTech проти $5200 в ІТ;
  • Senior — $4100 у DefTech проти $4500;
  • Middle — по $2500 в обох сферах;
  • Junior та Intern/Trainee — $1150 у DefTech проти $900 в ІТ.
Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager у класичному ІТ заробляють більше
Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager у класичному ІТ заробляють більше, dou.ua
Близько половини працівників DefTech використовують у роботі мови програмування. Найпоширенішою мовою є Python.
Медіанна зарплата спеціалістів, які працюють із Python, становить:
  • $3600 у DefTech;
  • $3200 в ІТ загалом.
Зарплати фахівців, які не використовують мови програмування в роботі, в IT загалом та в DefTech не відрізняються: медіана — $2000.
Серед розробників найпопулярнішою мовою є C++ (24%), далі йдуть Python (17%) та TypeScript (13%).
Читайте також
Близько половини працівників DefTech використовують у роботі мови програмування
Близько половини працівників DefTech використовують у роботі мови програмування, dou.ua
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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