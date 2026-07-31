Скільки заробляють айтівці в DefTech (інфографіка)
У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у сфері DefTech становила $2500 і не змінилася за останні пів року. Водночас медіанна зарплата розробників зросла на $350 — до $3200.
Про це свідчать результати дослідження DOU.
Як змінилися зарплати у DefTech
Медіанна зарплата у DefTech на $200 нижча, ніж в українській ІТ-галузі загалом — $2500 проти $2700.
Водночас у низці спеціалізацій фахівці DefTech отримують вищі зарплати:
- DevOps & SRE — на $1400 більше, ніж в ІТ загалом;
- DS / AI / ML / Data Engineering на $1225 більше;
- Product Management на $450 більше;
- QA на $150 більше.
У сфері проєктного менеджменту медіанна зарплата однакова — $2500.
Найпоширеніша категорія фахівців (Software Engineering & Architecture) має медіанну зарплату $3400, що на $100 менше, ніж в ІТ загалом.
Медіанна зарплата інженерів БПЛА, інженерів-конструкторів, радіоінженерів та інших спеціалістів DefTech-напряму становить $2000.
Найнижчі зарплати зафіксовано у сфері HR & Recruiting — медіана становить $1590, що на $223 менше, ніж в ІТ загалом.
У кого найвищі зарплати
Серед спеціалізацій, за якими DOU отримав достатню кількість анкет, найвищі медіанні зарплати мають:
- DevOps Engineers — $5000;
- Hardware Engineers — $4000;
- Product Managers — $3700.
Медіанна зарплата інженера-конструктора становить $2550. Одні з найнижчих зарплат у DefTech мають інженери БПЛА — медіана становить $1500.
Медіанна зарплата розробників у DefTech становить $3200, що на $300 менше, ніж серед розробників ІТ-галузі загалом. Найвищу медіанну зарплату серед розробників мають Full Stack-фахівці — $3700. Медіанна зарплата Back-end-розробників становить $3250, а Embedded і Desktop-розробників — по $3000.
Зарплати залежать від рівня фахівця та мови програмування
Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager у класичному ІТ заробляють на $200−500 більше, ніж у DefTech. Водночас для спеціалістів рівнів Middle, Junior та Intern/Trainee ситуація протилежна — їхні зарплати в DefTech дещо вищі.
Серед розробників:
- Lead+ — $4500 у DefTech проти $5200 в ІТ;
- Senior — $4100 у DefTech проти $4500;
- Middle — по $2500 в обох сферах;
- Junior та Intern/Trainee — $1150 у DefTech проти $900 в ІТ.
Близько половини працівників DefTech використовують у роботі мови програмування. Найпоширенішою мовою є Python.
Медіанна зарплата спеціалістів, які працюють із Python, становить:
- $3600 у DefTech;
- $3200 в ІТ загалом.
Зарплати фахівців, які не використовують мови програмування в роботі, в IT загалом та в DefTech не відрізняються: медіана — $2000.
Серед розробників найпопулярнішою мовою є C++ (24%), далі йдуть Python (17%) та TypeScript (13%).
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