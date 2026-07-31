Майже кожна друга справа про банкрутство в Україні стосується ФОП Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Майже кожна друга справа про банкрутство в Україні стосується ФОП

Станом на липень 2026 року, у господарських судах перебуває 6 107 справ про банкрутство, з них 3 363 (55%) — щодо юридичних осіб та 2 744 (45%) — щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це пише Мінюст

За перше півріччя 2026 року господарські суди відкрили 1 250 нових проваджень про банкрутство, водночас було закрито — 767 справ.

Більшість боржників наразі перебувають на стадії ліквідації — 76%. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, а 5% — процедуру санації.

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Водночас в Україні продовжує розвиватися механізм превентивної реструктуризації. Наразі 9 підприємств перебувають у цій процедурі, ще для 6 затверджено відповідні плани.

Запровадження процедури превентивної реструктуризації є частиною адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу та виконання міжнародних зобов’язань в межах євроінтеграції, зокрема імплементації положень Директиви ЄС 2019/1023. Особливість цієї процедури в тому, що конфлікт між боржником і кредиторами вирішується цивільно-правовими позасудовими засобами, що дозволяє підприємству уникнути банкрутства.

Раніше ми писали , як дистанційно отримати довідку про банкрутство: алгоритм дій. Довідку про перебування підприємця або компанії у процедурі банкрутства можна отримати дистанційно. Послуга є безкоштовною, а електронна довідка формується автоматично за запитом користувача.

Кожна довідка обов’язково містить QR-код. Це її головний атрибут, який містить пряме посилання на оригінал документа.

Дані в довідці актуальні саме на дату її формування. Документ можна зберегти у форматі PDF або роздрукувати.

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