Майже кожна друга справа про банкрутство в Україні стосується ФОП
Станом на липень 2026 року, у господарських судах перебуває 6 107 справ про банкрутство, з них 3 363 (55%) — щодо юридичних осіб та 2 744 (45%) — щодо фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Про це пише Мінюст.
За перше півріччя 2026 року господарські суди відкрили 1 250 нових проваджень про банкрутство, водночас було закрито — 767 справ.
Більшість боржників наразі перебувають на стадії ліквідації — 76%. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, а 5% — процедуру санації.
Водночас в Україні продовжує розвиватися механізм превентивної реструктуризації. Наразі 9 підприємств перебувають у цій процедурі, ще для 6 затверджено відповідні плани.
Запровадження процедури превентивної реструктуризації є частиною адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу та виконання міжнародних зобов’язань в межах євроінтеграції, зокрема імплементації положень Директиви ЄС 2019/1023. Особливість цієї процедури в тому, що конфлікт між боржником і кредиторами вирішується цивільно-правовими позасудовими засобами, що дозволяє підприємству уникнути банкрутства.
Раніше ми писали, як дистанційно отримати довідку про банкрутство: алгоритм дій. Довідку про перебування підприємця або компанії у процедурі банкрутства можна отримати дистанційно. Послуга є безкоштовною, а електронна довідка формується автоматично за запитом користувача.
Кожна довідка обов’язково містить QR-код. Це її головний атрибут, який містить пряме посилання на оригінал документа.
Дані в довідці актуальні саме на дату її формування. Документ можна зберегти у форматі PDF або роздрукувати.
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