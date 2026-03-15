Як дистанційно отримати довідку про банкрутство: алгоритм дій Сьогодні 18:16 — Особисті фінанси

Довідку про перебування підприємця або компанії у процедурі банкрутства можна отримати дистанційно. Послуга є безкоштовною, а електронна довідка формується автоматично за запитом користувача.

Про це повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Зазначається, що кожна довідка обов’язково містить QR-код. Це її головний атрибут, який містить пряме посилання на оригінал документа.

Дані в довідці актуальні саме на дату її формування. Документ можна зберегти у форматі PDF або роздрукувати.

Як отримати довідку про банкрутство онлайн

Отримання інформації здійснюється виключно в електронній формі через спеціалізовану сторінку Міністерства юстиції України.

Покрокова інструкція:

Перейдіть на портал та авторизуйтеся . Доступ до відкритої частини сервісу можливий лише за умови автентифікації та авторизації запитувача на вебпорталі електронних сервісів.

. Доступ до відкритої частини сервісу можливий лише за умови автентифікації та авторизації запитувача на вебпорталі електронних сервісів. Сформуйте запит. Вкажіть параметри пошуку (код ЄДРПОУ для компаній або дані для ФОП/фізосіб).

Вкажіть параметри пошуку (код ЄДРПОУ для компаній або дані для ФОП/фізосіб). Отримайте результат. Довідка формується автоматично програмними засобами та надається у день запиту.

У відомстві зазначають, дані щодо банкрутства фізичних осіб-підприємців може обліковуватися за двома різними параметрами: за номером запису в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) про проведення державної реєстрації та за реєстраційним номером облікової картки платника податків (ІПН).

Формування двох окремих довідок гарантує отримання повної інформації про стан підприємця.

«Довідка надається миттєво, за винятком випадків технічних робіт на сервері або збоїв у роботі підсистем Мін’юсту. Якщо система тимчасово не працює, спробуйте повторити запит пізніше», — йдеться у повідомленні.

