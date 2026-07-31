52% роботодавців не підвищували зарплати: який відсоток українців відчуває скруту Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

52% роботодавців не підвищували зарплати: який відсоток українців відчуває скруту

Рівень доходів українців знизився до критичного мінімуму від початку війни. Якщо влітку 2022 року тих, кому щомісяця не вистачало грошей до зарплати було 36%, то зараз постійну нестачу грошей відчувають 73% українців.

Це показало дослідження компанії GRC.UA

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Згідно з останніми дослідженнями компанії GRC.UA, лише 3% громадян ніколи або практично ніколи не стикаються з фінансовими труднощами.

Не зважаючи на те, що більшість українських компаній декларує прагнення утримати зарплати своїх співробітників на конкурентному рівні, загальним трендом останнього року стало не підвищення, а заморожування рівню оплати. У 2025 році рівень оплати не змінювався у половини (52%) роботодавців. Скорочення зарплати зазнали 15% українців.

Які скарги

Водночас, кожен другий спеціаліст скаржиться на неможливість знайти роботу з гідною оплатою. А ті, хто мають роботу, відчувають розрив між навантаженням і фінансовою винагородою. Умовна стабільність у вигляді утримання заробітної плати на рівні попередніх років не стає рятівним фактором

Високий рівень інфляції щороку знижує рівень доходів українців. Фактично, незадоволеність роботою та, зокрема, зарплатою, поступово стає однією з основних проблем українського ринку праці.

Дві третини українців відчувають постійну нестачу грошей: щомісяця не вистачає грошей до зарплати 73% громадян. Стикаються з подібною проблемою хоча б раз на три місяці ще 9%, раз у півроку або раз на рік — 10% та 5% відповідно. Негативні наслідки кризи не відчули лише 3% громадян.

Висновки

Скрутне фінансове становище примушує українців шукати підробіток або іншу роботу. Велика частка опитаних або вже має підробіток, окрім основної роботи, або розглядає таку можливість протягом найближчих трьох місяців.

Раніше ми писали , на кого сьогодні найбільший попит на ринку праці, а кого потребуватимуть в майбутньому. Український ринок праці продовжує змінюватися. Попри війну, роботодавці активно шукають працівників, а за окремими вакансіями пропонують зарплату понад 30 тисяч гривень.

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