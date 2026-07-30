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Від чого залежать комунальні тарифи у Києві

Особисті фінанси
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Від чого залежать комунальні тарифи у Києві
Від чого залежать комунальні тарифи у Києві
На частину комунальних послуг ціни в столиці зафіксовані на рівні попередніх років.
Загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення становить близько 30,38 грн за кубометр.
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На опалення під час дії воєнного стану для населення застосовується тариф 1 654,41 грн за 1 Гкал. Взимку основне навантаження припадає саме на нього. Влітку найбільші платежі формують електроенергія, вода та утримання будинку.

Що впливає на рахунки

На рахунки дуже впливають стан будинку, площа квартир та ефективність використовуваного обладнання. Різниця, в результаті, може бути суттєва.
Утім, незабаром в Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення повинне зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
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Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонували підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м. У разі затвердження цих розрахунків загальний тариф на водопостачання та водовідведення становив би 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн.
Водночас у КМДА повідомили, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджуватимуть. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.
Читайте більше в нашій статті — Скільки коштують комунальні послуги в різних містах України
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївТарифи
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