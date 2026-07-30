Нові правила для покупок на маркетплейсах: Держмитслужба розповіла деталі законопроєкту Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Ключовою зміною стане запровадження ПДВ на імпортні товари

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, необхідний для запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари, придбані через маркетплейси, з першого євро їхньої вартості. Сплачувати податок мають маркетплейси або їхні посередники, а нові правила можуть набути чинності не раніше 1 січня 2027 року.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Урядовий законопроєкт подано в пакеті з основним законопроєктом № 15112-д про внесення змін до Податкового кодексу, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради. Разом ці документи мають створити правову основу для впровадження в Україні європейської моделі оподаткування дистанційного продажу товарів.

У Держмитслужбі зазначили, що під час підготовки документа врахували результати консультацій із народними депутатами, представниками бізнесу, операторами поштового зв’язку та експрес-перевізниками.

Як працюватиме нова система

Ключовою зміною стане запровадження ПДВ на імпортні товари, придбані через маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ.

Урядовий законопроєкт визначає митні та технічні механізми реалізації реформи.

ПДВ сплачуватимуть маркетплейси

Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на електронні торговельні майданчики або їхніх посередників, а не на українських покупців.

Новий порядок декларування

Декларування товарів у поштових та експрес-відправленнях під час дистанційного продажу здійснюватимуть оператори поштового зв’язку або експрес-перевізники на підставі спеціальних реєстрів.

Також документ визначає особливості застосування валютного курсу для розрахунку суми податку.

Нові вимоги до маркетплейсів

Законопроєкт передбачає вимоги щодо ведення обліку маркетплейсів, а для іноземних платформ — їхніх представників в Україні.

Крім того, запроваджується спеціальна гарантія для застосування схеми дистанційного продажу товарів.

Перехідний період без штрафів

Для поштових операторів, експрес-перевізників і маркетплейсів передбачено перехідний період.

Протягом першого року адміністративна відповідальність за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ щодо посилок вартістю до 150 євро, не застосовуватиметься за умови повної сплати податку.

Коли запрацюють нові правила

У Держмитслужбі зазначили, що ухвалення цього пакету законодавства є важливим кроком для гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та одним із структурних маяків Меморандуму з МВФ.

Передбачається, що нові правила дистанційної торгівлі набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року — після прийняття окремого рішення уряду про готовність заінтересованих учасників до реалізації нової моделі оподаткування дистанційного продажу товарів, зокрема впровадження необхідних ІТ-систем.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси. Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ). Уряд пропонує скасувати цю пільгу та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуватимуться.

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