За 2 квартал 2026 в Україні зареєстровано в 11 разів більше компаній, ніж припинено (де найбільше) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

За 2 квартал 2026 в Україні зареєстровано в 11 разів більше компаній, ніж припинено (де найбільше)

Упродовж ІІ кварталу 2026 року в Україні було зареєстровано 8 080 нових компаній. Найбільша активність реєстрацій традиційно зосереджувалася у столиці: у Києві зареєстрували 2 754 компанії, що складає 34% від загальної кількості.

Друге місце посіла Львівська область, де зареєстрували 705 компаній.

Далі розташувалися Дніпропетровська область — 647 компаній, Одеська — 539 та Київська — 534. Сукупно на п’ять регіонів-лідерів припало 5 179 нових реєстрацій компаній, або 64% усіх реєстрацій.

До регіонів із відносно високими показниками реєстрацій також увійшли Харківська область — 385 компаній, Закарпатська — 218, Івано-Франківська — 208, Хмельницька — 201 та Волинська — 197. Найнижча активність реєстрацій я компаній зафіксована у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. У Херсонській області зареєстрували 28 компаній, у Донецькій — 8.

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У ІІ кварталі 2026 року припинено 741 компанію. Найбільше припинень зафіксовано у Полтавській області — 107, Києві — 104, Львівській — 71 та Запорізькій областях — 66. На ці чотири регіони припало майже 47% усіх припинень.

У ІІ кварталі 2026 року кількість новозареєстрованих компаній зросла у більшості регіонів порівняно з аналогічним кварталом 2025 року. Позитивну динаміку зафіксовано у 19 із 24 представлених регіонів, в Чернівецькій області показник залишився без змін.

Найвищий відносний приріст зафіксовано у Чернігівській області: кількість реєстрацій зросла з 58 до 85 компаній, або на 47%. У Закарпатській області показник збільшився зі 150 до 218 компаній — на 45%, а в Тернопільській — із 90 до 125, або на 39%.

До регіонів із найбільшою позитивною динамікою також увійшли:

Миколаївська область — зі 141 до 190 компаній, +35%;

Волинська — зі 148 до 197, +33%;

Полтавська — зі 134 до 168, +25%;

Кіровоградська — із 97 до 121, +25%;

Херсонська — із 23 до 28, +22%;

Житомирська — зі 131 до 157, +20%.

Київ продемонстрував приріст на 8%: кількість нових реєстрацій компаній збільшилась на 215 компаній з 2 539 до 2 754.

У Львівській області зареєстрували на 95 компаній більше — 705 проти 610 роком раніше. В Одеській області приріст становив 70 компаній, у Закарпатській — 68, а в Дніпропетровській — 65. Водночас у кількох регіонах зафіксовано скорочення. У Сумській області показник скоротився із 75 до 63 компаній — на -16%, а в Запорізькій — зі 164 до 138, або теж на -16%.

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У Рівненській області кількість реєстрацій майже не змінилася — 157 проти 158, а в Чернівецькій залишилась на рівні 101 компанії. Скорочення насамперед можуть бути пов’язаними із високими безпековими ризиками, регулярними обстрілами та релокацією частини бізнесу до більш безпечних регіонів.

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