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Скільки Україна втрачає від зупинки морського коридору

Казна та Політика
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За два з половиною роки роботи українського морського коридора ним скористалися понад 8 тис. суден: у середньому майже дев’ять щодня, а вже 22 липня 2026 року в порти Великої Одеси не зайшло жодне.
Про це пише Економічна правда, передають Українські Новини.
Лише за перші два тижні липня росія завдала 23 удари по портовій інфраструктурі й атакувала 17 цивільних суден. 25 липня росіяни двічі вдарили по судну з 2 800 тоннами кукурудзи, а 26 липня Golden Leo затонув біля Одеси.
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Зазначається, що у свою чергу страховики призупинили оформлення нових полісів воєнного ризику. В останні роки контейнерні перевізники вірили в безпечність Одеси. У 2025 році порти перевалили 216 тис. контейнерів — удвічі більше, ніж роком раніше, а перший квартал 2026-го додав ще 43%.
Однак у липні від українських портів відмовилися обидва лідери ринку: спершу — Maersk, за ним — CMA CGM. Судновласники не чекали оголошення блокади, а просто перестали заходити.
Порти Одеса, Чорноморськ і Південний до війни приймали 300−400 суден на місяць. Коридор, який запрацював у листопаді 2023-го без згоди Кремля, повернув портам 230−320 заходів на місяць. У червні 2026-го було 222 заходи, у липні — чотири-пʼять суден на день.
За перше півріччя 2026 року Україна експортувала 50,7 млн тонн товарів, дві третини яких — 34 млн тонн — пройшли через Велику Одесу. У грошовому еквіваленті лише за червень три морські порти відвантажили 2,1 млрд дол. із 3,5 млрд дол. місячного експорту країни. Кожен день простою портів — це 70 млн дол. відвантажень, які не виходять у море.
За матеріалами:
Українські Новини
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