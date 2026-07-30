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Україна отримала черговий транш від ЄС

Казна та Політика
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Кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб
Кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб
Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Куди спрямують кошти

«Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб», — зазначив глава уряду.
Міністерство фінансів уточнило, що кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб України, зокрема на посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.
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«Європейський Союз послідовно підтверджує свою готовність підтримувати обороноздатність України конкретними фінансовими рішеннями. Отримані майже 3,5 млрд євро дадуть змогу безперервно фінансувати найбільш нагальні потреби Сил оборони. Це означає швидше постачання необхідного озброєння та техніки на фронт і зміцнення спроможності України забезпечувати власну безпеку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Скільки коштів вже отримала Україна

Нещодавно Україна отримала перший транш обсягом 5 млрд євро.
Надходження другого траншу дозволяє продовжити фінансування критично важливих потреб Сил оборони та нарощування власного оборонного виробництва.
Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,7 млрд. 25 червня до Державного бюджету України надійшло 3,2 млрд євро від Європейського Союзу — перший транш бюджетної підтримки в межах Ukraine Support Loan. Крім того, Україна отримала 5 млрд євро першої частини оборонного траншу.

Що відомо про програму

Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку Європейського Союзу на 2026−2027 роки. Загальний обсяг інструменту становить до 90 млрд євро. Він дозволяє Україні покривати нагальні фінансові потреби та забезпечує більшу прогнозованість фінансування на середньостроковий період.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСБюджет
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