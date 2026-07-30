Заклади освіти отримали новий сервіс у «Дії» Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

На порталі «Дія» запрацював Кабінет надавача освітніх послуг, через який заклади освіти та кваліфікаційні центри можуть додавати свої навчальні програми до майбутньої цифрової екосистеми ринку праці «Обрій».

Про це інформує « Дія ».

Через новий кабінет формуватимуть базу освітніх можливостей, яку планують інтегрувати в систему «Обрій». У майбутньому користувачі зможуть шукати через неї програми професійного навчання та користуватися державними грантами на навчання.

Освітні провайдери можуть додати до системи:

навчальні програми;

професії та кваліфікації;

формат і тривалість навчання;

дати набору;

вартість навчання;

кількість доступних місць.

«Обрій» розробляють Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Система має стати цифровою платформою, яка об’єднає інформацію про навчання, професійні навички та можливості перекваліфікації. Запуск кабінету для освітніх провайдерів є етапом наповнення цієї бази даними про доступні програми.

Додамо, Міністерство економіки спільно з Мінцифри оголосило про запуск запису на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Розробку та інтеграцію цієї масштабної платформи на 2026−2027 роки оцінюють у 5−10 млн доларів. Фінансування наразі здійснюється за рахунок допомоги міжнародних донорів.

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