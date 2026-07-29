У І півріччі 2026 року видатки на освіту становили майже 273 млрд гривень Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У І півріччі 2026 року видатки на освіту становили майже 273 млрд гривень

Освіта та наука залишаються серед ключових сфер, що забезпечуються необхідним фінансовим ресурсом.

Про це пише Міносвіти.

«Мінфін забезпечив фінансування всіх передбачених державним бюджетом видатків на освіту та науку в повному обсязі. Тепер важливо, щоб органи місцевого самоврядування своєчасно та ефективно використали наданий ресурс. Насамперед це стосується реалізації проєктів із закупівлі шкільних автобусів, модернізації навчально-практичних майстерень і лабораторій, а також ремонту та облаштування їдалень і укриттів у закладах освіти», — прокоментував перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

На освіту у І півріччі 2026 році було спрямовано 272,9 млрд грн, у тому числі 151,7 млрд грн із державного бюджету з урахуванням трансфертів, зокрема:

82,3 млрд грн — на виплату підвищеної з 01.01.2026 на 30% заробітної плати освітянам (освітня субвенція), за рахунок субвенції заробітну плату отримували більше 460 тис. педагогічних працівників;

10,4 млрд грн — на виплату доплат за особливі умови роботи педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти;

12,3 млрд грн — на здобуття вищої освіти, зокрема за рахунок бюджетних коштів держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 26,9 тис. осіб на загальну суму 311,9 млн грн;

5,9 млрд грн — на забезпечення безоплатного харчування 1,5 млн учнів закладів загальної середньої освіти;

4,1 млрд грн — на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, зокрема, у 113 школах, у 18 закладах дошкільної освіти;

1,3 млрд грн — на придбання близько 500 шкільних автобусів;

1,8 млрд грн — на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема придбання комп’ютерного, мультимедійного обладнання, меблів, обладнання;

0,8 млрд грн — на видання та придбання підручників (загальний фонд державного бюджету);

0,5 млрд грн — на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 73 закладах освіти;

0,3 млрд грн — на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг понад 67 тис. дітям у різних закладах освіти;

0,6 млрд грн — на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти.

На розвиток науки у І півріччі 2026 року за загальним фондом держбюджету було виділено майже 8 млрд грн, зокрема:

4,073 млрд грн — на організацію та проведення пріоритетних наукових досліджень Національною академією наук та національними галузевими академіями наук;

0,485 млрд грн — на грантову підтримку науковців за результатами проведених Національним фондом досліджень конкурсних відборів;

1,914 млрд грн — на підтримку пріоритетних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти;

0,314 млрд грн — на забезпечення вивчення навколишнього середовища Антарктичного регіону, забезпечення належних умов для проведення наукових досліджень на антарктичній станції «Академік Вернадський»;

0,886 млрд грн — на модернізацію дослідницької інфраструктури.

Нагадаємо, у 2025 році видатки на освіту та науку становили понад 410 млрд гривень.

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