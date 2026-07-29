ДПС нагадує, що з 1 серпня запрацюють нові форми Податкового розрахунку

З 17 липня 2026 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також було оновлено Порядок їх заповнення та подання.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у м. Києві.
У ДПС наголосили, що повторно подавати звітність не потрібно:
якщо Податковий розрахунок за всі місяці кварталу вже подано за місячною формою, після запровадження квартальної форми повторно подавати його не потрібно;
якщо звітність за місячною формою подано не за всі місяці кварталу, квартальний Податковий розрахунок слід подати лише за ті місяці, за які звітність ще не подавалася.
Податковий розрахунок за II квартал 2026 року необхідно подати не пізніше 10 серпня 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску.
Також ми писали, що Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет». Модернізація передбачає створення більш зрозумілого та зручного інструменту, який допомагатиме орієнтуватися в податкових процесах, надаватиме підказки та скорочуватиме кількість ручних операцій.