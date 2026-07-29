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ДПС нагадує, що з 1 серпня запрацюють нові форми Податкового розрахунку

Казна та Політика
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Повторно подавати звітність не потрібно
Повторно подавати звітність не потрібно
З 17 липня 2026 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також було оновлено Порядок їх заповнення та подання.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у м. Києві.

Коли застосовуватимуть нові форми

Нові форми застосовуються з 1 серпня 2026 року для подання звітності:
  • податковими агентами (крім ФОП і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за липень 2026 року;
  • фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з розбивкою показників за місяцями кварталу.
До 1 серпня 2026 року ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується.
Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень — червень 2026 року.
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Коли не потрібно дублювати звітність

У ДПС наголосили, що повторно подавати звітність не потрібно:
  • якщо Податковий розрахунок за всі місяці кварталу вже подано за місячною формою, після запровадження квартальної форми повторно подавати його не потрібно;
  • якщо звітність за місячною формою подано не за всі місяці кварталу, квартальний Податковий розрахунок слід подати лише за ті місяці, за які звітність ще не подавалася.
Податковий розрахунок за II квартал 2026 року необхідно подати не пізніше 10 серпня 2026 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску.
Також ми писали, що Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет». Модернізація передбачає створення більш зрозумілого та зручного інструменту, який допомагатиме орієнтуватися в податкових процесах, надаватиме підказки та скорочуватиме кількість ручних операцій.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСЗвітністьФОП
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