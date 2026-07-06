ДПС планує перетворити Електронний кабінет на цифрового помічника для платників податків Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

Модернізація передбачає створення більш зрозумілого та зручного інструменту

Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет».

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Зазначається, що відомство завершило масштабне опитування користувачів електронного кабінету. Участь в анкетуванні взяли фізичні особи-підприємці, бухгалтери, керівники підприємств та громадяни. Протягом місяця ДПС отримала близько 2,5 тис. пропозицій щодо роботи сервісу. Аналіз результатів опитування засвідчив, що користувачі очікують трансформації Електронного кабінету в повноцінний цифровий сервіс-помічник.

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Модернізація передбачає створення більш зрозумілого та зручного інструменту, який допомагатиме орієнтуватися в податкових процесах, надаватиме підказки та скорочуватиме кількість ручних операцій.

У межах модернізації Електронного кабінету ДПС планує перейти від традиційного набору сервісів до концепції інтелектуального цифрового помічника. Очікується, що це допоможе зменшити навантаження на платників податків, мінімізувати типові помилки та спростити виконання повсякденних завдань для бізнесу і громадян.

Над чим працює ДПС

Наразі ДПС спільно з експертами формує основу для оновлення Електронного кабінету. До початку технічної розробки команда проводить комплексний аналіз за трьома основними напрямами.

Аналіз чинної системи

Фахівці детально проаналізували всі сервіси Електронного кабінету. Під час аудиту визначено елементи інтерфейсу, які створюють додаткове навантаження для користувачів, а також зафіксовано труднощі, що виникають найчастіше.

Проєктування цифрового помічника

Триває розробка нової логіки роботи сервісу. Планується, що функціонал кабінету буде організовано не за внутрішньою структурою податкових систем, а відповідно до потреб користувачів.

Залежно від обраного користувачем аккаунта: фізичної особи, ФОПа чи юридичної особи, кабінет пропонуватиме саме той набір функцій, який необхідний для конкретного профілю.

Формування архітектури оновленої системи

На основі проведеного аудиту команда розробляє архітектурні принципи та логіку роботи майбутнього Електронного кабінету.

Зокрема, опрацьовуються механізми використання даних, якими вже володіє ДПС, підходи до впровадження покрокових інтерактивних підказок, а також зрозумілий для користувачів формат повідомлень про помилки.

У податковій службі зазначають, що ці напрацювання стануть основою для підготовки детальних технічних вимог до подальшої розробки системи.

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