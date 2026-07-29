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Доходи громад: частка місцевих податків знизилася за останні п’ять років

Казна та Політика
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Місцеві податки формують близько чверті власних доходів громад
Місцеві податки формують близько чверті власних доходів громад
Частка місцевих податків і зборів у власних доходах загального фонду місцевих бюджетів знизилася з майже 27% у 2019 році до 22−23% нині. Найбільше скоротилися надходження від плати за землю, частка якої за п’ять років зменшилася приблизно на 10 відсоткових пунктів.
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
За її словами, місцеві податки й збори останніми роками формують у середньому близько чверті власних доходів місцевих бюджетів. Водночас у структурі цих надходжень домінує єдиний податок — на нього припадає понад половину, тоді як плата за землю поступово втрачає позиції.

Чому скорочуються надходження

Причини такого падіння — частина земель через повномасштабне вторгнення вимушено вилучена з обігу, відсутня економічно обґрунтована оцінка землі, у деяких громадах досі не завершена інвентаризація, а реєстри заповнені не на 100%.
«Фінансова спроможність громад сьогодні — це питання стійкості держави під час війни й запорука майбутнього відновлення. Саме громади тримають на собі критичні послуги, приймають переміщених людей, ремонтують інфраструктуру. І чим міцніший їхній власний дохідний фундамент, тим менше вони залежать від трансфертів і тим більше здатні планувати наперед», — зазначила Шуляк.
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Вона додала, що зниження частки місцевих податків почасти пояснюється не відсутністю ресурсу як такого, а тим, що частина землі, нерухомості та платників просто випадає з поля зору системи обліку. Тобто йдеться не лише про об’єктивні втрати через війну, а й про технічну прогалину — те, чого немає в реєстрі, здебільшого немає й у бюджеті.

Податок на нерухомість демонструє зростання

Водночас, підкреслила Шуляк, є й показник протилежної динаміки: надходження від податку на нерухомість серед місцевих податків зростають найдинамічніше. Це вказує на прихований потенціал — зокрема в поверненні до оподаткування об’єктів, яких сьогодні просто немає в реєстрах.
«Зниження частки місцевих податків у доходах громад — це поєднання об’єктивних наслідків війни й неповних облікових даних, а не ознака вичерпання самого джерела надходжень», — резюмувала Шуляк.
За матеріалами:
Finance.ua
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