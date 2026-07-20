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Майже 1 млн тендерів вже виграли ФОПи цього року (інфографіка)

Казна та Політика
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Майже 1 млн тендерів вже виграли ФОПи цього року (інфографіка)
Майже 1 млн тендерів вже виграли ФОПи цього року (інфографіка)
ФОПи дедалі активніше включаються у держзакупівлі — особливо у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. Так, якщо підрахувати активність підприємців торік, то на один ФОП припадає майже 18 тендерів.
Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 6,2 тендера, пише Опендатабот.

Рекордсмени серед підприємців

2 288 тендерів виграв фоп-лідер цього року. Водночас ще один підприємець вже встиг попрацювати із 769 різними замовниками, вигравши 788 тендерів у 2026 році.
Майже 1 млн тендерів вже виграли ФОПи цього року (інфографіка)
Загалом за весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить фопу, який отримав 10 225 перемог, співпрацюючи лише з 23 замовниками.
Друге та третє місця посідають підприємці з 8 636 та 8 553 виграними тендерами відповідно.
Втім не завжди системі вдається відсіяти виконавців, угоди з якими потенційно можуть порушувати закон. Так, під час перевірки тендерів Опендатабот виявив 2 фопи, що виграли загалом 6 тендерів на суму 297,5 тис. грн — вже бувши у статусі зниклих безвісти.
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Цей статус не припиняє автоматично діяльність підприємця. Аби фоп був припинений, потрібна державна реєстрація припинення діяльності. Підставою може бути, зокрема, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Сам факт внесення до Реєстру зниклих безвісти цього не робить.
Раніше писали, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності.
Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року.
Для податкових агентів, крім фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нові форми використовуватимуться під час звітування за липень 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
ФОП
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