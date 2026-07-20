Мінфін показав, скільки грошей та на що витратили з загального фонду бюджету за пів року Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Найбільшою статтею видатків була оплата праці

За січень-червень 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,23 трлн грн, що на 354,1 млрд грн, або на 18,9%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У червні обсяг видатків загального фонду держбюджету сягнув 431,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки та оборони у першому півріччі становили 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків загального фонду. У червні на ці потреби було спрямовано 263,5 млрд грн.

Найбільшою статтею видатків залишилася оплата праці

Найбільшу частку видатків за економічною класифікацією у першому півріччі становили витрати на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями. На ці цілі було спрямовано 851 млрд грн, зокрема у червні — 149 млрд грн.

Це становить 38,2% загального обсягу видатків держбюджету за січень-червень 2026 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року видатки на оплату праці зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%.

На соціальні виплати спрямували понад 352 млрд грн

Видатки на соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомог і стипендій, становили 352,1 млрд грн. У червні на ці потреби було спрямовано 55,6 млрд грн.

Частка соціальних видатків у структурі бюджету становила 15,8%, що на 38,6 млрд грн, або на 12,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кошти, зокрема, були спрямовані на:

трансферти Пенсійному фонду для фінансування виплати пенсій, надбавок і доплат;

соціальний захист дітей та сімей;

підтримку громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах;

виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг і придбання палива.

Видатки на підтримку підприємств зросли на 61%

На субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям держава спрямувала 384,9 млрд грн. У червні обсяг таких видатків становив 79,7 млрд грн.

Частка цієї статті у загальному обсязі видатків сягнула 17,3%. Порівняно з першим півріччям 2025 року видатки за цим напрямом збільшилися на 145,9 млрд грн, або на 61%.

Кошти були використані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Національної установи розвитку;

забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;



На товари та послуги витратили понад 262 млрд грн

Видатки на оплату товарів і послуг у першому півріччі становили 262,4 млрд грн, з яких 56,6 млрд грн було витрачено у червні. Це відповідає 11,8% усіх видатків загального фонду бюджету.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 5,9 млрд грн, або на 2,3%.

Кошти були спрямовані, зокрема, на забезпечення потреб Збройних сил України та інших силових структур, закупівлю озброєння, військової техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

Крім того, фінансування отримала Програма медичних гарантій через Національну службу здоров’я України.

На обслуговування держборгу спрямували 184,5 млрд грн

Витрати на обслуговування державного боргу у першому півріччі становили 184,5 млрд грн. У червні на ці цілі було витрачено 40,6 млрд грн.

Частка таких видатків у структурі бюджету становила 8,3%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони збільшилися на 4,6 млрд грн, або на 2,6%.

Трансферти місцевим бюджетам зросли майже на 40%

На міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам держава спрямувала 142,7 млрд грн. У червні обсяг таких перерахувань становив 38,5 млрд грн.

Частка трансфертів у загальному обсязі видатків становила 6,4%. У річному вимірі цей показник зріс на 40,6 млрд грн, або на 39,8%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.