Жителям ТОТ хочуть спростити підтвердження місця проживання: що пропонує новий законопроєкт Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

У Раді пропонують вирішити проблему підтвердження місця проживання для жителів ТОТ

Депутати пропонують запровадити тимчасовий порядок підтвердження місця проживання громадян, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Законопроєкт № 15420 має врегулювати проблему, через яку частина громадян не може підтвердити адресу проживання та скористатися низкою державних послуг.

Про це пише Судово-юридична газета.

Чому виникла проблема

Після запровадження нової системи реєстрації місця проживання через реєстри територіальних громад саме ці реєстри стали єдиним офіційним джерелом підтвердження адреси. Водночас на тимчасово окупованих територіях, де на момент впровадження реформи органи державної влади та місцевого самоврядування не здійснювали свої повноваження, територіальні громади та відповідні реєстри не були створені. Крім того, не відбулася передача картотек від органів Державної міграційної служби.

Унаслідок цього громадяни, які мають чинні паспорти громадянина України з відомостями про місце проживання на ТОТ у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР), фактично не можуть:

підтвердити адресу проживання;

подати декларацію про місце проживання через ЦНАП або портал «Дія»

отримати витяг із реєстру територіальної громади.

Це ускладнює доступ до освітніх, соціальних та адміністративних послуг, оформлення спадщини, а також реєстрацію місця проживання новонароджених дітей за адресою батьків, зареєстрованих на ТОТ.

Що пропонує законопроєкт

Документ пропонує запровадити тимчасовий порядок підтвердження місця проживання на ТОТ на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування.

Підтвердження місця проживання пропонується здійснювати на підставі:

відомостей Єдиного державного демографічного реєстру;

штампа про реєстрацію у паспорті-книжечці;

електронних даних, записаних на ID-картці;

довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

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Якщо необхідні відомості будуть відсутні або суперечитимуть одна одній, Державна міграційна служба або її територіальні підрозділи повинні будуть протягом трьох робочих днів підтвердити місце проживання на підставі аналізу інших державних інформаційних ресурсів.

Для цього пропонується використовувати дані:

Державного реєстру виборців;

Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України;

інформаційних систем Міністерства соціальної політики, зокрема Єдиної інформаційної системи соціальної сфери щодо внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість подання заяви. Подання заяви про підтвердження місця проживання за цим Порядком може здійснюватися особою як в паперовій формі (через центри надання адміністративних послуг або органи Державної міграційної служби), так і в електронній формі — засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема через мобільний застосунок.

Сформований за новим порядком витяг матиме статус офіційного документа, який підтверджуватиме місце проживання особи на тимчасово окупованій території. Законопроєктом передбачено, що такий документ буде обов’язковим до прийняття всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

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